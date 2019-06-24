風景、名畫變肥皂！到釜山「手工皂工坊」製作專屬紀念品

2019-06-24 07:31 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



沒想到隨手拍的風景、經典名畫也能變身為手工皂、手工蠟燭！在韓國釜山，有一家主打天然、無毒、不添加化學成分的「Yisol Soap」手工皂工坊，提供手工皂製作體驗，讓旅行不再只是逛街、購物、踩景點，還能親手製作專屬的旅遊回憶。

距離釜山地鐵「望美站」不遠的Yisol Soap，體驗型的肥皂工坊分為「成品區」與「手作區」。抵達工作坊，立刻被五顏六色、造型特別的肥皂造型吸引，主人許老師，為治癒女兒敏感性皮膚狀況，兩年前投入手工皂的研發，並走訪全韓國各地學習，在去年底正式成立工作坊，將自己製作的心得成果，與大家技術分享。

體驗過程中，許老師細細介紹材料，無論原料、色素、香精都是天然的有機成分，還加入保濕配方，兼具美觀實用。體驗學員可以自行調製顏色、搭配素材，打造獨一無二的作品，或是參加工作坊推出的系列課程。想體驗的遊客需事先電話、線上預約，基本體驗價格將根據肥皂重量計算。

除了手工皂之外，還有手工蠟燭等精美成品在現場販售。許老師的手工皂不添加任何化學成分，因此洗起來滑順、安心，無論是自用或是贈送親友，都是最佳的伴手禮、紀念品。

「Yisol Soap」手工皂工坊

地址：부산시 수영구 연수로 369번길7，3층

電話：051-915-0135

價格：多人體驗一次約25,000~30,000韓幣（根據體驗項目及人數會有不同）