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你沒看錯 這家日式建築診所裡有蛋糕店和音樂教室…

2019-06-23 21:43聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

你曾聽過「複合式診所」嗎？宜蘭縣羅東鎮上有一棟日式庭園風情建築，是由主打居家醫療的維揚診所醫師陳英詔，號召居家護理所、霜淇淋店、音樂教室、花店和蛋糕店集合而成的共同空間，長照據點也於不久前進駐，在提供當地居民全方位照顧服務之餘，也增添不少文青氣息。

陳英昭留有一頭長髮，看診不習慣披上白袍，總說：「這樣才能和社區融為一體。」他不只打破大眾對醫師的刻板印象，連開設的維揚診所也相當另類，他二年前頂下一家收攤的日式花園餐廳進行改造，並力邀異業夥伴加入經營，有的是他熟識的老友，也有他朋友的朋友。

如今，這僅一層樓的日式庭園建築內，除了維揚診所，也設有全心居家護理所、賣鮮乳霜淇淋的玄野屋、賣蛋糕和鮮花的李桑菓子工房，以及承接長照2.0社區整合型服務中心（A據點）的麥子羅東有福館。當有福館傍晚五點半關門後，則換FUN MUSIC音樂教室開店。

維揚診所主要提供居家醫療，只提供預約制，加上病歷電子化，所以診所僅兩坪大，也沒掛號台。每當約診時間到，陳英詔就會背上工作包、踩著腳踏車，騎去病人家看診，「家」成為他最好的診間，也是患者最熟悉的病房。

「其實，我這兩年才真正投入居家醫療。」陳英詔說，維揚診所原本和一般診所並無不同，直到二年多前聽完台灣在宅醫療學會理事長余尚儒醫師的演講後深受啟發，促使他頂下花園餐廳，並以日式照顧咖啡店的概念將診所大轉型。

陳英詔表示，他主要收治的病人為有確實醫療需求，但走不出家門看病的人。目前手上在案的有廿六名病人，分別來自羅東、五結、三星和冬山不同鄉鎮，平均年齡八十多歲，其中不乏需要長期照顧的患者。

幸好，陳英詔曾任羅東養護所副院長，對長照業務熟悉，妻子吳詩婷則是社工，也是目前麥子羅東有福館的個案管理師。夫妻倆橫向聯繫，替個案找到所需的醫療以及長照資源，同時減輕家屬照顧壓力。

陳英詔曾收治一名癌末的七十多歲阿嬤，阿嬤心願是在家終老，家屬十分客氣來拜託他幫忙。但他發現，阿嬤家人因沒有照顧經驗，阿嬤只要一喘或一皺眉，全家人就心驚膽跳，大家已經很久沒有笑容和笑聲，情緒瀕臨崩潰。

陳英詔認為，為了阿嬤夢想，卻勉強或犧牲其他家人的情緒健康，並非最好的安排。在他的開導下，阿嬤轉送進醫院安寧病房，讓家屬有空間能夠喘口氣，而阿嬤也能同樣安詳地走完這一生，達到最圓滿的結果。

位於宜蘭羅東鎮的「維揚診所」，是一棟充滿庭園風情的日式建築，這間診所不但是長照2...
位於宜蘭羅東鎮的「維揚診所」，是一棟充滿庭園風情的日式建築，這間診所不但是長照2.0諮詢站A站點，診所醫師陳英詔同時也號召冰淇淋店、音樂教室、花店和蛋糕店駐點經營，成為一個複合式的共同空間。 記者杜建重／攝影
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位於宜蘭羅東鎮的「維揚診所」，是一棟充滿庭園風情的日式建築，這間診所不但是長照2...
位於宜蘭羅東鎮的「維揚診所」，是一棟充滿庭園風情的日式建築，這間診所不但是長照2.0諮詢站A站點，診所內同時也是冰淇淋店、花店和蛋糕店。 記者杜建重／攝影
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高齡85歲的張老太太搬來羅東多年，不曾去過醫院，全部仰賴維揚診所醫師陳英詔的照護...
高齡85歲的張老太太搬來羅東多年，不曾去過醫院，全部仰賴維揚診所醫師陳英詔的照護。 記者杜建重／攝影
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「維揚診所」是一棟充滿庭園風情的日式建築，這間診所不但是長照2.0諮詢站A站點，...
「維揚診所」是一棟充滿庭園風情的日式建築，這間診所不但是長照2.0諮詢站A站點，診所內同時也是冰淇淋店。 記者杜建重／攝影
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位於宜蘭羅東鎮的「維揚診所」，是一棟充滿庭園風情的日式建築，這間診所不但是長照2...
位於宜蘭羅東鎮的「維揚診所」，是一棟充滿庭園風情的日式建築，這間診所不但是長照2.0諮詢站，還有居家護理所，同時也是由冰淇淋店、音樂教室、花店和蛋糕店集合而成的共同空間。 記者杜建重／攝影
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「維揚診所」醫師陳英詔在羅東地區居家服務時，騎著自行車輕裝簡配前往需要醫療服務的...
「維揚診所」醫師陳英詔在羅東地區居家服務時，騎著自行車輕裝簡配前往需要醫療服務的站點。 記者杜建重／攝影
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羅東長照醫師
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