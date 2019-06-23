Pacum極致真空收納機 把行李箱變大了！

2019-06-23 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



收納是個大學問，從居家空間到冰箱、行李箱，許多人都在找尋更有效率的收納方法，香港旅遊品牌Masterspace與有．設計uDesign共同合作的「Pacum極致真空收納機」，就是專為節省空間而研發的收納利器。

旅行時整理行李著實令人頭痛，除了要在有限的空間內放入要攜帶的衣物、用品，還必須在各種紀念品、戰利品之間取捨，難免壞了旅行的好心情。Pacum極致真空收納機的最大空氣流量為7.5L／min，吸力速度為他牌的4倍，體積卻比iPhone X還小、重量僅145g，攜帶更方便，使用時音量小於60分貝（＜60db），可以將行李箱空間運用極致發揮，體驗真正的「輕」旅行。

操作簡易直覺的Pacum極致真空收納機，可用USB或AC電源插頭供電，並可透過專屬轉接配件Padaptor搭配市面上的他牌真空袋或食物壓縮袋，冰箱、衣物間、兒童玩具等收納也能派上用場，輕鬆釋放即將滿載的居家空間。