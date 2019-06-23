Toasteria Café全新菜單 首推這五道重現地中海風味
以帕尼尼出名的「吐司利亞Toasteria Café」地中海餐廳，堅持著「熱愛生活，享受生命」地中海生活態度的理念，今年夏季再推出新菜單，不僅有近20道的全新菜色，更在週一至週五推出「甜蜜午茶活動」，凡點購任一甜點搭配任一飲品優惠239元，輕鬆享受夏日的午後時光。
其中，前五名推薦新菜色，分別為「布拉塔起司冷盤＋香煎哈魯米起司」，將布拉塔起司底下鋪上煎過的茄泥，搭著烤得香酥的佛卡夏麵包，一次享受起司與茄泥的雙重美味，而哈魯米起司趁熱品嘗，則能感受淡淡的鹹味和鮮奶的清香；「脆皮雙層起司鮪魚帕尼尼」在招牌熱壓吐司系列中，塞滿自製鮪魚沙拉內餡，外層還有脆口的香煎起司；「鮮蝦蛤蜊義大利麵」以健康滿分的橄欖油搭上肥美的鮮蝦與蛤蠣一起火炒，再藉著黃檸檬微酸滋味帶出滿滿的鮮甜；「香茄波特多夏卡蘇卡＋鷹嘴豆蔬菜球」源自中東的傳統早餐、以及女孩們最不能錯過的甜點「牛奶焦糖巧克力蛋糕」都是這次新菜單裡不能錯過的美味首選。
此外，Toasteria Café永康店內裝潢隨處可見地中海的相關元素，大片窗框跟花台讓餐廳採光更加明亮，營造悠閒舒適氛圍。新開放的五樓空間，打造出露天用餐區，搭配綠色植栽點綴，配上代表著地中海最具代表性的「藍色」主調，保有舊建築及新建材的完美組合，將成為台北市區最強最新的IG打卡新景點。
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