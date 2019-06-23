華航全航線祭出優惠 商務艙省1.2萬、經濟艙省7千

2019-06-23 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



今年是中華航空滿60周年，華航搶在暑假前推出2019年全新品牌形象廣告，同時推出「＃旅行帶給你的紀念品」全航線促銷活動，包含倫敦、香港、曼谷等城市機票優惠，最低未稅3,168元起，商務艙最高省1.2萬元、經濟艙最高省7千元。

華航今年品牌形象廣告以新型態旅行紀念品概念發想，希望喚起旅客，每趟旅程所帶來的不同意義，出國不只是踩點、看風景，還是交換一段只有出國才能擁有的生活體驗。

同時，華航以「#旅行帶給你的紀念品」為主題，推出全航線機票優惠，包含台北飛倫敦、香港、曼谷、首爾、夏威夷等多個城市皆有促銷，其中，最低為台北飛香港未稅3,168元起，另台北飛夏威夷、奧克蘭、帛琉、北海道等，含稅價格介於8,280元到18,275元間。華航表示，促銷價以商務艙來說，最高可省下1.2萬元，經濟艙則是可省下7千元。

此外，華航舉行「華航60歐洲任你行」，即日起到明年1月15日間，官網購買台灣出發前往倫敦、羅馬、維也納、阿姆斯特丹、法蘭克福等歐洲航點自營航班來回機票，就可向瑞獅旅行社兌換「歐來歐去」歐洲全線任選循環巴士券免費一日，每張來回機票限換一次。另參加「歐來歐去」小循環義大利南北1號線或2號線，出發日期6月15日到8月31日間，加碼優惠2位大人夠票、1位兒童免團費。