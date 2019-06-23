搶先亮相！Nespresso夏限定冰咖啡 搭Barista調理機玩出創意食譜

2019-06-23 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



最近天氣瞬間已經熱到想要隨時來杯冰飲，愛好咖啡的台灣消費者當然也要在夏季換換口味，來杯沁涼冰咖啡。Nespresso今夏再度推出2款夏季限量咖啡膠囊新口味「澳式冰濃萃拿鐵」及「澳式冰萃黑咖啡」，並同步亮相全新推出、一台就能變出多種咖啡食譜的Nespresso Barista調理機，讓消費者即使在夏天也能暢快享受美味咖啡。

今年夏季新推出的澳式冰萃咖啡系列，是以澳洲人悠閒的日常步調、閒適自在的生活哲學為設計發想，雖然澳洲從1980年代才興起咖啡風潮，但獨特奶泡與牛奶量都較少、更能凸顯咖啡風味的「Flat White」咖啡喝法，早已風靡國際。夏季限量的「澳式冰濃萃拿鐵」就特別適合用來沖調Flat White，而Nespresso更建議將「澳式冰萃黑咖啡」加入沁涼氣泡水與冰塊中，完整享受咖啡清新果香。

另外，上市前搶先亮相的Nespresso Barista調理機，有別於以往的奶泡機功能較單一，內建13種冰熱飲品模式，搭配手機App連線還可再新增9款獨家食譜，只要將材料放進Barista中，從機身觸控調整模式，一鍵即可完成包括氮氣冰咖啡、濃縮瑪琪朵、熱巧克力等美味食譜。