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搶先亮相！Nespresso夏限定冰咖啡 搭Barista調理機玩出創意食譜

2019-06-23 18:12聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

最近天氣瞬間已經熱到想要隨時來杯冰飲，愛好咖啡的台灣消費者當然也要在夏季換換口味，來杯沁涼冰咖啡。Nespresso今夏再度推出2款夏季限量咖啡膠囊新口味「澳式冰濃萃拿鐵」及「澳式冰萃黑咖啡」，並同步亮相全新推出、一台就能變出多種咖啡食譜的Nespresso Barista調理機，讓消費者即使在夏天也能暢快享受美味咖啡。

今年夏季新推出的澳式冰萃咖啡系列，是以澳洲人悠閒的日常步調、閒適自在的生活哲學為設計發想，雖然澳洲從1980年代才興起咖啡風潮，但獨特奶泡與牛奶量都較少、更能凸顯咖啡風味的「Flat White」咖啡喝法，早已風靡國際。夏季限量的「澳式冰濃萃拿鐵」就特別適合用來沖調Flat White，而Nespresso更建議將「澳式冰萃黑咖啡」加入沁涼氣泡水與冰塊中，完整享受咖啡清新果香。

另外，上市前搶先亮相的Nespresso Barista調理機，有別於以往的奶泡機功能較單一，內建13種冰熱飲品模式，搭配手機App連線還可再新增9款獨家食譜，只要將材料放進Barista中，從機身觸控調整模式，一鍵即可完成包括氮氣冰咖啡、濃縮瑪琪朵、熱巧克力等美味食譜。

而Nespresso所有新推出咖啡口味都從他手中誕生的品牌全球首席咖啡大師Karsten Ranitzsch，也首度現身台灣。Karsten除了現場示範從觀察、聞香到啜吸，如何以五感品鑑Nespresso咖啡之外，更分享他積極投入「Nespresso AAA永續品質計畫」，走訪世界各個咖啡產地，幫助咖啡農在咖啡原產地在水資源管理、生物多樣性、生產力與工作福址上達成極高認證標準的心得。目前Nespresso在全球15個咖啡產地國家、超過100,000名咖啡農參與此計畫，而高達90%的Nespresso咖啡皆來自於AAA永續品質計畫的農場。

Nespresso全球首席咖啡大師Karsten Ranitzsch首度訪台，分...
Nespresso全球首席咖啡大師Karsten Ranitzsch首度訪台，分享五感品鑑Nespresso咖啡的秘訣。圖／Nespresso Taiwan提供
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Nespresso全新產品Barista調理機，可直接加入各種飲品材料，一鍵完成...
Nespresso全新產品Barista調理機，可直接加入各種飲品材料，一鍵完成多種食譜，6月26日上市。記者黃筱晴／攝影
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Nespresso澳式冰濃萃拿鐵，烘焙煙燻香在牛奶的包圍下更顯圓潤。圖／Nesp...
Nespresso澳式冰濃萃拿鐵，烘焙煙燻香在牛奶的包圍下更顯圓潤。圖／Nespresso Taiwan提供
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Nespresso Barista調理機內建13種冰熱飲品模式，搭配手機App連...
Nespresso Barista調理機內建13種冰熱飲品模式，搭配手機App連線還可再新增9款獨家食譜。記者黃筱晴／攝影
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Nespresso今夏再度推出2款夏季限量咖啡膠囊新口味「澳式冰濃萃拿鐵」及「澳...
Nespresso今夏再度推出2款夏季限量咖啡膠囊新口味「澳式冰濃萃拿鐵」及「澳式冰萃黑咖啡」，6月26日上市。記者黃筱晴／攝影
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Nespresso澳式冰萃黑咖啡具有清新淺焙花果香，一縷堅果焙香後味。圖／Nes...
Nespresso澳式冰萃黑咖啡具有清新淺焙花果香，一縷堅果焙香後味。圖／Nespresso Taiwan提供
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咖啡食譜澳洲
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