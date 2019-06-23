親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

毓繡美術館 追憶寫實畫將李足新紀念展

2019-06-23 13:53聯合報 記者何定照╱即時報導

位於南投草屯的「山中美術館」毓繡美術館，2015年由館長李足新帶領以來，以台灣唯一一家寫實美術館地位，一直吸引國內外觀眾到訪。年初李足新病逝，毓繡美術館即日起舉辦「心靈的歸宿—李足新個展」，讓觀眾透過他的畫作與手稿等，見證他推廣寫實藝術的一生。

李足新在清華大學（前國立新竹教育大學）藝術與設計系任教二十餘年，2011年起在企業家侯英蓂、葉毓繡支持下設「毓繡藝術空間」，推動藝術教育，之後進一步創毓繡美術館。設立美術館過程中，李足新發現罹癌，雖一度好轉，最後仍不敵病魔。

策展人、李足新過去學生蔡明君說，該展源於藝術家個人的心靈的寫照，現場一樓特別重現李足新的工作室樣貌，讓觀眾跟隨他的系列主題：馬、老兵、靜物、人體及布幔等逐一上樓，探訪他此生藝術之旅。

展覽入口放著李足新手稿，標題為「給回來的旅行者」，內容寫「再壯麗的旅行都會結束，但面對人生，重點不是工作或旅行，而是態度，你其實沒什麼好失去的，所以要全力以赴的活著。」似乎是李足新對他人的勉勵，也有如自我勵志。

一樓往二樓處，放著李足新兩張自畫像，一張繪於2003年，表情輕鬆自信，另張繪於去年，表情沉重。蔡明君說，李足新的夫人原本覺得這張很陰鬱，不大願意面對，但最後覺得很能回應他過世前狀態，還是面世。

李足新的靜物描繪雖具寫實主義細節，但又深富象徵意涵，成為該展主視覺的「晚餐的回憶」就是代表。蔡明君說，該畫源於典出達文西畫耶穌基督與12門徒用餐的名畫「最後的晚餐」，李足新總思考靜物還能有何種詮釋，最後將物件都拿掉，只剩桌布，人物等都化為輕煙，在其人生扮演轉折意義。

李足新的馬、紅布、老兵等系列也頗受關注，台灣藝術大學美術學院院長陳貺怡說，李足新的老兵、老農系列結合超現實主義，整體反映對社會現實的影射、關注乃至批判。李足新個展展至10月6日。

畫家李足新自畫像，左繪於2003年，右繪於 2018年。記者何定照／攝影
畫家李足新自畫像，左繪於2003年，右繪於 2018年。記者何定照／攝影
分享
畫家李足新「晚餐的回憶」， 2008。記者何定照／攝影
畫家李足新「晚餐的回憶」， 2008。記者何定照／攝影
分享
畫家李足新「佇立」， 2011。記者何定照／攝影
畫家李足新「佇立」， 2011。記者何定照／攝影
分享

美術館老兵
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

巴赫和綠島小夜曲何干？ 大提琴、鋼琴現場演說

2019-06-23 13:56

實在太Q！把「玩具總動員4」帶回家　聯名施華洛世奇、PANDORA推飾品

2019-06-23 13:38

這裡有櫻花蝦霜淇淋 屏東東港吃冰節登場

2019-06-23 12:09

金材昱巴黎街拍 這種「憂鬱帥」怎麼受得了？

2019-06-23 11:46

巴黎男裝周／Thom Browne蓬裙「怪美的」 Loewe大象手機殼超可愛

2019-06-23 11:11

麗晶精品夏日購物禮讚7月開跑 初魚PON也將登場

2019-06-23 10:43

咬下去會流煉乳！爭鮮「蜂蜜煉乳摩納餅」7月1日開賣 加購省10元

2019-06-23 00:21

DIOR 雕塑輕盈夏日輪廓 融合過去與未來

2019-06-23 00:00

塑戰速決 Global Mall新左營車站提前禁供塑膠吸管

2019-06-22 19:37

單親媽成珠寶設計師 攜愛女環島開課做公益

2019-06-22 18:00

跟著米奇扮幽靈！東京迪士尼「萬聖節」9月10日登場 必看「詭祕盛典」表演秀

2019-06-22 17:59

微醺就靠它！酒精濃度9.99%的「冰啤」上市

2019-06-22 14:30

巴黎男裝周／DIOR X RIMOWA來了！超好評男裝融合過去與未來

2019-06-22 14:23

今起3天！ 85℃一顆檸檬系列飲品第2杯10元

2019-06-22 14:04

巴黎男裝周／DIOR和RIMOWA終於聯名！這要用新台幣下架才行啊

2019-06-22 14:02

漢來海港人氣咖啡 開賣受好評

2019-06-22 13:39

超級消暑！挑戰30秒瘋狂吃冰 送五星級飯店下午茶

2019-06-22 13:19

搭機禮儀大調查 台灣旅客「最有禮」最惱人5種旅客也出爐

2019-06-22 13:18

限定2個月！「米奇列車」到高雄　85大樓也入鏡、打卡再抽迪士尼門票

2019-06-22 11:28

巴黎男裝周／BERLUTI出女裝？超模吉吉走秀太誘惑 李敏鎬彭于晏同看秀

2019-06-22 08:57

巴黎男裝周／李敏鎬同框彭于晏神仙組合太洗眼睛！網已暴動

2019-06-22 07:52

東京羽田機場 台灣人最愛買的零食是這個

2019-06-21 21:18

快tag哈日好友！羽田機場徵求「試玩員」 免費到東京玩3天

2019-06-21 21:17

橘色涮涮屋海陸極品新菜單「薄切牛舌」、「超肥美活生蠔」老饕準備預約開吃！

2019-06-21 21:04

巴黎男裝周／孔劉笑容融化人心 LV大秀和吳亦凡周湯豪展現帥氣時尚

2019-06-21 21:00

夜市美食進軍團購！魏姐包心粉圓「黃金小粉圓」、中崙粿仔伯「干貝麻糬」在家也能吃

2019-06-21 19:39

蕭敬騰最想要的香奈兒J12 竟然在王棠云手上

2019-06-21 19:37

昆凌「女生的經典」香奈兒J12自己買給自己 不靠老公送

2019-06-21 19:35

愛睏的小熊熊要被吃掉啦！爆紅鬥牛犬蛋糕店推超Q新作 IG瘋拍

2019-06-21 19:21

卡爾．拉格斐追思會在巴黎大皇宮舉行 蒂妲．史雲頓朗誦文學作品致意

2019-06-21 19:19

銀座白石進軍桃園！日本婚嫁珠寶龍頭開幕好禮大方送

2019-06-21 19:02

巴黎男裝周／ISSEY MIYAKE邀你走進公園的午後時光 Dries Van Noten繁花盛開

2019-06-21 18:15

網路潮模的微霧奶霜唇！「RIMMEL倫敦芮魅」極致絲絨緞光唇釉這幾款色號快筆記

2019-06-21 18:03

台灣虎航今年冬季班表優惠票 24日開搶

2019-06-21 17:55

快搶！這波星巴克新品好潮 聯名PARED圓筒包、筆袋都來了

2019-06-21 17:46

一次品嘗25間米其林餐廳！三星5千有找 創最高CP值

2019-06-21 17:33

龐畢度兒童藝術工作坊開幕 藝術遊戲孩童樂玩

2019-06-21 16:39

炎夏食「筍」好消暑 保庇天后王彩樺大讚：「太甜啦！」

2019-06-21 16:24

限時2天免費搭！巨型「MONO橡皮擦」巴士現身東京 一起歡度50歲

2019-06-21 16:13
看更多

熱門文章

16縣市大雨特報！ 鋒面靠近 周二前全台有雨

2019-06-23 08:11

全台16縣市今晚大雨特報 防強降雨雷擊強陣風

2019-06-22 17:00

影／開平溪線20年首見！ 孔雀搖擺走鐵軌 司機佛心減速

2019-06-23 09:06

終於變涼爽了！今深夜到明整天 全台都有雨

2019-06-22 20:53

中斷十年…南橫明年通到天池

2019-06-23 00:13

身障資格被註銷 失去的是這三大福利

2019-06-22 22:42

殺破狼周運勢／雙子好對象熱烈追求 天蠍偏財運佳試手氣

2019-06-23 00:00

梅雨鋒影響 吳德榮：慎防劇烈天氣

2019-06-23 07:21

限量500份排到炸！ 新村站著吃烤肉26日正式開幕

2019-06-22 15:22

揭開樹冠層神秘面紗 雪霸聖稜樹冠影片獲4項國際獎項

2019-06-22 20:34

影／秋行軍蟲害打亂空汙政策 台東破例讓農民燒稻梗

2019-06-23 10:21

從普悠瑪事故看火車要不要有安全帶 專家這麼說

2019-06-22 21:07

身障手冊7月10日前不換新版 恐失福利

2019-06-23 00:46

暈車藥配感冒藥 恐會害你全身軟趴趴

2019-06-23 07:16

每日星座運勢／雙魚有利新計劃執行 今日運勢順遂

2019-06-23 00:00

講話不小心就大聲 當心孩子是這毛病

2019-06-23 07:17

無人機噴藥滅秋行軍蟲 台南喊卡

2019-06-22 23:29

咬下去會流煉乳！爭鮮「蜂蜜煉乳摩納餅」7月1日開賣 加購省10元

2019-06-23 00:21

路樹從天降火車集電弓撞及斷電 三貂嶺到猴硐搶修

2019-06-22 20:09

今起全台有雨 周一降到26度

2019-06-23 00:13

北榮攜手台灣AI實驗室 智慧醫療成果大公開

2019-06-22 19:33

台灣黑熊闖入霧鹿國小 台東林管處研判「熊路過」

2019-06-22 15:17

全台秋行軍蟲案例破百件 南韓也首爆蟲蟲危機

2019-06-22 15:09

專家：拉高湖水位無法滅病媒蚊 高市衛生局反駁

2019-06-22 22:41

微醺就靠它！酒精濃度9.99%的「冰啤」上市

2019-06-22 14:30

夢時代斥資億元 打造港都不夜城

2019-06-22 19:39

絕地反攻！下半年你能扭轉什麼運勢？

2019-06-23 07:00

成人尿失禁難啟齒 九成誤以為膀胱無力所致

2019-06-23 10:59

【為人父母】高偉峯／老大也還是孩子

2019-06-23 06:00

單親媽成珠寶設計師 攜愛女環島開課做公益

2019-06-22 18:00

雨還不會停 鄭明典：雨區很可能往中南部展開

2019-06-23 12:34

社區老人好虛！ 10人就有1人營養不良

2019-06-22 22:49

防治登革熱成政治口水？ 高雄市有人可很認真實做

2019-06-22 22:12

影／獨創海上飛行傘夯 德國正妹嚇得尖叫：和101一樣高

2019-06-23 12:03

【生活點滴】高月卿／潛能無限

2019-06-23 06:00

【心情點滴】林思妙／溫馨「接送」情

2019-06-23 06:00

再生衛生紙使用率 台灣僅5％

2019-06-23 00:13

台灣黑熊「路過」霧鹿國小 台東啟動多項校安防護措施

2019-06-23 12:28

13縣市大雨特報！ 注意雷擊及強陣風

2019-06-23 10:20

闖鐵道最高罰5萬 每月僅罰兩件遭批嚇阻效果零

2019-06-23 09:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top