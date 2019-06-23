毓繡美術館 追憶寫實畫將李足新紀念展

2019-06-23 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



位於南投草屯的「山中美術館」毓繡美術館，2015年由館長李足新帶領以來，以台灣唯一一家寫實美術館地位，一直吸引國內外觀眾到訪。年初李足新病逝，毓繡美術館即日起舉辦「心靈的歸宿—李足新個展」，讓觀眾透過他的畫作與手稿等，見證他推廣寫實藝術的一生。

李足新在清華大學（前國立新竹教育大學）藝術與設計系任教二十餘年，2011年起在企業家侯英蓂、葉毓繡支持下設「毓繡藝術空間」，推動藝術教育，之後進一步創毓繡美術館。設立美術館過程中，李足新發現罹癌，雖一度好轉，最後仍不敵病魔。

策展人、李足新過去學生蔡明君說，該展源於藝術家個人的心靈的寫照，現場一樓特別重現李足新的工作室樣貌，讓觀眾跟隨他的系列主題：馬、老兵、靜物、人體及布幔等逐一上樓，探訪他此生藝術之旅。

展覽入口放著李足新手稿，標題為「給回來的旅行者」，內容寫「再壯麗的旅行都會結束，但面對人生，重點不是工作或旅行，而是態度，你其實沒什麼好失去的，所以要全力以赴的活著。」似乎是李足新對他人的勉勵，也有如自我勵志。

一樓往二樓處，放著李足新兩張自畫像，一張繪於2003年，表情輕鬆自信，另張繪於去年，表情沉重。蔡明君說，李足新的夫人原本覺得這張很陰鬱，不大願意面對，但最後覺得很能回應他過世前狀態，還是面世。

李足新的靜物描繪雖具寫實主義細節，但又深富象徵意涵，成為該展主視覺的「晚餐的回憶」就是代表。蔡明君說，該畫源於典出達文西畫耶穌基督與12門徒用餐的名畫「最後的晚餐」，李足新總思考靜物還能有何種詮釋，最後將物件都拿掉，只剩桌布，人物等都化為輕煙，在其人生扮演轉折意義。