這裡有櫻花蝦霜淇淋 屏東東港吃冰節登場

2019-06-23 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東大鵬灣風景區管理處結合在地特色冰品，今起推出「東港吃冰節」活動，民眾只要持東港、小琉球觀光相關的食、宿、遊、購消費滿2000元的發票，即可免費兌換1份冰品，可兌換種類有櫻花蝦霜淇淋、櫻花蝦剉冰、手作霜淇淋、芒果本人冰棒、愛情冰及焦糖腰果雪花冰等，享受清涼一夏。

大鵬灣管理處表示，為響應交通部觀光局寶島仲夏節的「消暑上山、清涼下海」活動主軸，今夏特別規劃舉辦「東港吃冰節活動」，準備了2200份的在地特色冰品跟遊客分享，只要在活動期間憑6、7月於東港及小琉球地區住宿、餐飲及伴手禮店家消費達2000元以上的發票(可數張累積)或收據，即可兌換冰品1份，兌換期間從6月23日至8月10日止，兌換冰品的發票同時將捐贈公益使用。

大鵬灣副處長王玟傑指出，暑假是吃冰的季節也是玩水的季節，大鵬灣擁有國內唯一囊狀潟湖，特別適合來體驗重型帆船、遊湖船、獨木舟等活動；同時很多人不知道東港民宿風格迴異，有達60家以上可供住宿選擇，暑假期間相當推薦遊客來大鵬灣住一晚，並為自己規劃一趟美食小旅行。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，屏東東港從年初燈會至今持續出名，加上鮪魚季、吃冰節，感謝交通部觀光局寶島仲夏節系列活動之一規劃在東港，屏東觀光資源相當豐富，歡迎大家來吃冰旅遊。

王玟傑同時推薦東港小旅行，分為美食小旅行、廟宇文化小旅行二條路線，行程約需2小時；主要特色為在地青年親自解說、配戴博物館等級導覽機、深度體驗東港小鎮，路線深入廟埕、市場、老街，美食看的到吃的到。有關東港小旅行資訊可上大鵬灣電子旅遊套票網站查詢。

更多有關「東港吃冰節活動」可洽大鵬灣管理處官網