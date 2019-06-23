巴黎男裝周／Thom Browne蓬裙「怪美的」 Loewe大象手機殼超可愛

2019-06-23 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



台灣流行天后蔡依林以一曲《怪美的》歌頌顛覆世俗審美觀的美，而進行中的2020春夏巴黎男裝周也在Thom Browne、Loewe的示範下，再度將這種打破既定守則、無規範的穿搭精神發揚光大，突破男女穿衣界線、推翻保守風格剪裁，就是要你「怪美的」！

曾打造出禮服與西裝合併成一件婚紗的Thom Browne，在2020春夏男裝系列中繼續讓男性們穿上裙子，以「凡爾賽鄉村俱樂部」為題主打纖細腰身線條。美國芭蕾舞者James Whiteside西裝風芭蕾裝跳舞登場，而內有裙撐的大蓬裙們則以百褶、印花樣式呈現，寬褲同樣也用類似的手法強調圓弧輪廓，更顯可愛俏皮。粉嫩的配色注入濃濃的夢幻氣息，2D錯視圖樣點綴的西裝幽默感藏不住。立體花朵裝飾、海星、海馬、海豚等海洋生物圖騰也增添不少奇趣幻想。向來喜歡從運動擷取靈感，這次更使用了大量球類像是籃球、足球作為配件造型參考。