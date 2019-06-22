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跟著米奇扮幽靈！東京迪士尼「萬聖節」9/10登場　必看「詭祕盛典」表演秀

2019-06-22 17:59聯合報 記者陳睿中╱即時報導

自9月10日至10月31日期間，東京迪士尼海洋、東京迪士尼樂園將舉辦為期52天的「迪士尼萬聖節」特別活動，不只是園區內會有精彩應景的各式裝置，今年還將會有全新的「詭祕盛典」娛樂表演登場，上百款期間限定的萬聖節紀念品，更是會令人買到手軟。

今年的萬聖節，東京迪士尼海洋將透過全新的活動主題「暗黑魅惑萬聖節」，營造出各種華麗卻詭譎的慶典氣息。包括入園口、地中海港灣、美國海濱港岸公園等地，都會有豐富的主題裝飾，還可見到迪士尼明星身影融入拍照景點中的設計。

新登場的「詭祕盛典」，也將每日於地中海港灣登場，故事主軸敘述海魔女化身成為美麗的女子，造訪樂園海港小鎮，企圖要舉辦一場慶典，藉此讓邪惡魔王重生，而米奇與其他明星也被捲入事件之中。包括米奇、米妮、唐老鴨、黛絲、高飛等明星角色都會登場，為遊客帶來精彩的表演。

東京迪士尼樂園，則是再次以「幽靈當家的東京迪士尼樂園」為主題，帶來一系列裝飾與活動，讓遊客進入詭異又搞怪逗趣的萬聖節世界。其中「Boo！幽靈怪誕大遊行」中，遊行花車將會分別表現「幽靈當家」的東京迪士尼樂園內的遊樂設施及主題區域，包控有骷髏駕駛的「西部沿河鐵路」、小動物幽靈附身南瓜上的「動物天地」，還有滿是墓碑的「灰姑娘城堡」等花車皆會陸續登場。米奇與米妮今年也會穿上全新的服飾，與民眾一起同樂。9月9日至2020年1月5日期間，幽靈公館也會換上特別的主題裝潢，讓遊客進入《聖誕夜驚魂》的世界。

在活動期間，東京迪士尼海洋與東京迪士尼樂園，除將推出共通的萬聖節商品外，各將推出約60款特別的週邊商品。東京迪士尼海洋的產品以「詭祕盛典」為設計靈感，還有斗篷、蜘蛛網手套等配件，暗色系的配色更添萬聖節氣氛。至於東京迪士尼樂園則有幽靈新娘、傑克南瓜燈玩偶包、幽靈玩偶等主題商品。另外也都有推出一系列的萬聖節主題餐飲，讓民眾盡情享受萬聖節氣氛。

萬聖節期間，將供應一系列主題餐點。圖／東京迪士尼度假區提供
萬聖節期間，將供應一系列主題餐點。圖／東京迪士尼度假區提供
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東京迪士尼海洋以詭祕盛典為主題所推出的斗篷，2,500日圓。圖／東京迪士尼度假區...
東京迪士尼海洋以詭祕盛典為主題所推出的斗篷，2,500日圓。圖／東京迪士尼度假區提供
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東京迪士尼海洋所推出的玩偶別針，每款1,900日圓。圖／東京迪士尼度假區提供
東京迪士尼海洋所推出的玩偶別針，每款1,900日圓。圖／東京迪士尼度假區提供
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在灰姑娘城堡前，可見到迪士尼明星化身幽靈造型。圖／東京迪士尼度假區提供
在灰姑娘城堡前，可見到迪士尼明星化身幽靈造型。圖／東京迪士尼度假區提供
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在「Boo！幽靈怪誕大遊行」中，可見到滿是墓碑的「灰姑娘城堡」花車。圖／東京迪士...
在「Boo！幽靈怪誕大遊行」中，可見到滿是墓碑的「灰姑娘城堡」花車。圖／東京迪士尼度假區提供
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萬聖節限定玩偶，每款1,700日圓。圖／東京迪士尼度假區提供
萬聖節限定玩偶，每款1,700日圓。圖／東京迪士尼度假區提供
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入夜後，也將以「萬聖高空夜」為主題，施放燦爛煙火。圖／東京迪士尼度假區提供
入夜後，也將以「萬聖高空夜」為主題，施放燦爛煙火。圖／東京迪士尼度假區提供
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迪士尼東京萬聖節
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