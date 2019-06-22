跟著米奇扮幽靈！東京迪士尼「萬聖節」9/10登場 必看「詭祕盛典」表演秀

2019-06-22 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



自9月10日至10月31日期間，東京迪士尼海洋、東京迪士尼樂園將舉辦為期52天的「迪士尼萬聖節」特別活動，不只是園區內會有精彩應景的各式裝置，今年還將會有全新的「詭祕盛典」娛樂表演登場，上百款期間限定的萬聖節紀念品，更是會令人買到手軟。

今年的萬聖節，東京迪士尼海洋將透過全新的活動主題「暗黑魅惑萬聖節」，營造出各種華麗卻詭譎的慶典氣息。包括入園口、地中海港灣、美國海濱港岸公園等地，都會有豐富的主題裝飾，還可見到迪士尼明星身影融入拍照景點中的設計。

新登場的「詭祕盛典」，也將每日於地中海港灣登場，故事主軸敘述海魔女化身成為美麗的女子，造訪樂園海港小鎮，企圖要舉辦一場慶典，藉此讓邪惡魔王重生，而米奇與其他明星也被捲入事件之中。包括米奇、米妮、唐老鴨、黛絲、高飛等明星角色都會登場，為遊客帶來精彩的表演。

東京迪士尼樂園，則是再次以「幽靈當家的東京迪士尼樂園」為主題，帶來一系列裝飾與活動，讓遊客進入詭異又搞怪逗趣的萬聖節世界。其中「Boo！幽靈怪誕大遊行」中，遊行花車將會分別表現「幽靈當家」的東京迪士尼樂園內的遊樂設施及主題區域，包控有骷髏駕駛的「西部沿河鐵路」、小動物幽靈附身南瓜上的「動物天地」，還有滿是墓碑的「灰姑娘城堡」等花車皆會陸續登場。米奇與米妮今年也會穿上全新的服飾，與民眾一起同樂。9月9日至2020年1月5日期間，幽靈公館也會換上特別的主題裝潢，讓遊客進入《聖誕夜驚魂》的世界。