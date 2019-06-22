親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

涉嫌公海賣油給北韓纏官司 油商陳世憲住處墜樓身亡

影／稱呼韓國瑜為「韓總統」王金平：我沒口誤

限量500份排到炸！ 新村站著吃烤肉26日正式開幕

2019-06-22 15:22聯合報 記者陳睿中╱即時報導

已經於6月5日開始試營運的「新村站著吃烤肉」宣佈，將於6月26日正式開幕。不同於試營運期間的每日限量500份的供應模式，正式開幕之後就不會有數量限制，並且還會在每週三、五、六延長營業時間至凌晨2:00，方便民眾享用宵夜。

來自於韓國的新村，創業於1953年，至今仍然是首爾超人氣的排隊名店。由於創業時正逢缺乏物資的戰後時期，因此使用汽油桶作為料理廚具，並讓顧客站著吃烤肉，如今也已成為新村最大的特色。台灣店為新村站著吃烤肉的唯一分店，同樣也延續韓國本店的鐵桶、站著吃文化。店內僅供應「澳洲牛肝連」一種料理，每人份重6盎司，售價390元（無服務費）。另外還有額外販售韓式泡菜、海苔、醃蘿蔔、醃黃瓜等小菜與白飯，售價25～35元。

試營運期間，每日中午供應200份烤肉、晚餐供應300份烤肉，每日合計500份。也由於是限量供應，因此每日都可看見長長的排隊人龍等候。隨著正式營運之後，業者每日都會持續供應肉品至閉店時間。業者表示，每週三、五、六，晚餐時段為17:00～2:00，而其他日則為17:00～24:00。另外於6月24日、25日將會暫停營運，進行最後的整修作業。

店內同樣提供鐵桶型烤爐，讓民眾站著用餐。記者陳睿中／攝影
店內同樣提供鐵桶型烤爐，讓民眾站著用餐。記者陳睿中／攝影
分享
店內供應「澳洲牛肝連」，每人份重6盎司，售價390元。記者陳睿中／攝影
店內供應「澳洲牛肝連」，每人份重6盎司，售價390元。記者陳睿中／攝影
分享
現烤的「澳洲牛肝連」為店內唯一的一道料理。記者陳睿中／攝影
現烤的「澳洲牛肝連」為店內唯一的一道料理。記者陳睿中／攝影
分享
自試營運起，店門口都可見到長長的排隊人龍。記者陳睿中／攝影
自試營運起，店門口都可見到長長的排隊人龍。記者陳睿中／攝影
分享

韓國創業首爾
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

超級消暑！挑戰30秒瘋狂吃冰 送五星級飯店下午茶

2019-06-22 13:19

微醺就靠它！酒精濃度9.99%的「冰啤」上市

2019-06-22 14:30

巴黎男裝周／DIOR X RIMOWA來了！超好評男裝融合過去與未來

2019-06-22 14:23

今起3天！ 85℃一顆檸檬系列飲品第2杯10元

2019-06-22 14:04

巴黎男裝周／DIOR和RIMOWA終於聯名！這要用新台幣下架才行啊

2019-06-22 14:02

漢來海港人氣咖啡 開賣受好評

2019-06-22 13:39

限定2個月！「米奇列車」到高雄　85大樓也入鏡、打卡再抽迪士尼門票

2019-06-22 11:28

巴黎男裝周／BERLUTI出女裝？超模吉吉走秀太誘惑 李敏鎬彭于晏同看秀

2019-06-22 08:57

巴黎男裝周／李敏鎬同框彭于晏神仙組合太洗眼睛！網已暴動

2019-06-22 07:52

東京羽田機場 台灣人最愛買的零食是這個

2019-06-21 21:18

快tag哈日好友！羽田機場徵求「試玩員」 免費到東京玩3天

2019-06-21 21:17

橘色涮涮屋海陸極品新菜單「薄切牛舌」、「超肥美活生蠔」老饕準備預約開吃！

2019-06-21 21:04

巴黎男裝周／孔劉笑容融化人心 LV大秀和吳亦凡周湯豪展現帥氣時尚

2019-06-21 21:00

夜市美食進軍團購！魏姐包心粉圓「黃金小粉圓」、中崙粿仔伯「干貝麻糬」在家也能吃

2019-06-21 19:39

蕭敬騰最想要的香奈兒J12 竟然在王棠云手上

2019-06-21 19:37

昆凌「女生的經典」香奈兒J12自己買給自己 不靠老公送

2019-06-21 19:35

愛睏的小熊熊要被吃掉啦！爆紅鬥牛犬蛋糕店推超Q新作 IG瘋拍

2019-06-21 19:21

卡爾．拉格斐追思會在巴黎大皇宮舉行 蒂妲．史雲頓朗誦文學作品致意

2019-06-21 19:19

銀座白石進軍桃園！日本婚嫁珠寶龍頭開幕好禮大方送

2019-06-21 19:02

巴黎男裝周／ISSEY MIYAKE邀你走進公園的午後時光 Dries Van Noten繁花盛開

2019-06-21 18:15

網路潮模的微霧奶霜唇！「RIMMEL倫敦芮魅」極致絲絨緞光唇釉這幾款色號快筆記

2019-06-21 18:03

台灣虎航今年冬季班表優惠票 24日開搶

2019-06-21 17:55

快搶！這波星巴克新品好潮 聯名PARED圓筒包、筆袋都來了

2019-06-21 17:46

一次品嘗25間米其林餐廳！三星5千有找 創最高CP值

2019-06-21 17:33

龐畢度兒童藝術工作坊開幕 藝術遊戲孩童樂玩

2019-06-21 16:39

炎夏食「筍」好消暑 保庇天后王彩樺大讚：「太甜啦！」

2019-06-21 16:24

限時2天免費搭！巨型「MONO橡皮擦」巴士現身東京 一起歡度50歲

2019-06-21 16:13

IG美到無敵！超浮誇玫瑰花義式手工冰淇淋藏身台南安平

2019-06-21 15:56

國際瑜伽日就是今天！快戴上Apple Watch挑戰得專屬獎章

2019-06-21 15:29

直擊！「LEGO樂高」台灣辦公室以近30萬顆積木打造三寶 下半年將開樂高認證專賣店

2019-06-21 14:30

金材昱飛巴黎看dunhill大秀 「獅子館長」狂電粉絲 甜喊「腦中出現直接撲倒的畫面」

2019-06-21 12:58

超正！專業「調茶師」近距離奉茶 春水堂藝文店22日開幕加碼優惠

2019-06-21 12:23

唱歌、麻將、共餐交友 瑞智互助家庭護失智有溫度

2019-06-21 11:48

百人齊跳洗手舞 艾伯維志工推廣洗手防疫

2019-06-21 10:10

天母麥當勞熄燈 結束33年歲月

2019-06-21 00:25

輕纖、水果風味 氣泡水推新品

2019-06-20 23:39

氣泡特調咖啡 超商搶攻商機

2019-06-20 23:32

林佳鋒連任表演藝術聯盟理事長 將提觀眾培養政策建議

2019-06-20 23:26

因為孩子一幅畫 他讓世界名畫全面「喵化」

2019-06-20 22:52
看更多

熱門文章

注意！再過19天沒換新式身障手冊 將可被註銷資格

2019-06-21 16:24

熱到快中暑！ 氣象局一張圖說明什麼時候會降溫

2019-06-21 21:09

高雄拉高金獅湖水位滅蚊？蚊子專家直呼「荒謬」

2019-06-22 10:30

台灣黑熊現身村莊！ 霧鹿國小替代役男凌晨抽菸驚見熊蹤

2019-06-21 15:47

秋行軍蟲吃遍亞洲！這招避殺技 全球專家舉白旗

2019-06-22 08:00

40歲婦金獅湖市場購物染登革熱 隱藏孳生源找到了

2019-06-21 16:34

冷凍三色豆當蔬菜誤會大了 營養師：當心吃進高熱量

2019-06-22 08:08

法律系學生終須一戰 她不考研究所直攻國考

2019-06-21 22:35

6月颱風生成否？ 鄭明典：先關心梅雨鋒面吧

2019-06-22 08:29

巴黎男裝周／李敏鎬同框彭于晏神仙組合太洗眼睛！網已暴動

2019-06-22 07:52

影／基隆現飛碟如ID4降臨？氣象專家：莢狀雲恐有大雨

2019-06-22 11:17

一支雪糕99元不算貴？ 這原因讓網友想買也買不到

2019-06-21 21:16

氣象局：鋒面影響 今天深夜漸有雨勢

2019-06-22 09:08

每日星座運勢／射手賺錢忙碌的一天 戀情急速加溫

2019-06-22 00:00

周日起降溫 豪大雨襲中北部

2019-06-22 00:36

海上觀光新選擇 藍鵲輪今首航蘇花

2019-06-21 19:31

IG美到無敵！超浮誇玫瑰花義式手工冰淇淋藏身台南安平

2019-06-21 15:56

封閉3千多個日子 明年3月南橫通天池 全線仍有四大瓶頸

2019-06-22 13:11

東京羽田機場 台灣人最愛買的零食是這個

2019-06-21 21:18

商港碼頭6項工作者納責任制影響5500人 勞部27日預告

2019-06-21 17:07

愛睏的小熊熊要被吃掉啦！爆紅鬥牛犬蛋糕店推超Q新作 IG瘋拍

2019-06-21 19:21

自殺死亡年輕化 恐與網路成癮症有關

2019-06-21 18:21

會計師證照考試福音！今年起改「滾動式科別及格制」

2019-06-21 22:38

看不見的海洋塑膠微粒 海龜和魚全喝下「塑膠濃湯」

2019-06-21 23:21

金門酒廠開酒吧？別懷疑！58度高粱的10大創意調酒來了

2019-06-21 17:18

黑熊凌晨闖入台東校園 嚇壞替代役男

2019-06-21 17:47

高雄新增1例本土登革熱 個案4年前大流行時也曾確診

2019-06-21 18:08

搭機禮儀大調查 台灣旅客「最有禮」最惱人5種旅客也出爐

2019-06-22 13:18

殺手中的殺手 肺癌連9年稱冠

2019-06-21 23:52

吃避孕藥=隨便的女生？請承認你對女性身體的無知

2019-06-22 10:17

回響／紙容器回收困境 環署3箭補網

2019-06-22 00:36

積極扣押變消極放行？他一次狂帶870條菸草棒通關

2019-06-22 10:30

昆凌「女生的經典」香奈兒J12自己買給自己 不靠老公送

2019-06-21 19:35

【閱讀生活】周姵瑩／你是父母的孩子，卻不是伴侶的另一半

2019-06-22 06:00

夜市美食進軍團購！魏姐包心粉圓「黃金小粉圓」、中崙粿仔伯「干貝麻糬」在家也能吃

2019-06-21 19:39

蕭敬騰最想要的香奈兒J12 竟然在王棠云手上

2019-06-21 19:37

一次品嘗25間米其林餐廳！三星5千有找 創最高CP值

2019-06-21 17:33

10年記得只有痛 斐濟男彎身進來、國泰助他走著出院

2019-06-21 17:06

清代台灣藏書最豐富的書齋 「筱雲軒」書贈國家圖書館

2019-06-21 17:26

最爽工作開催中！「馬里亞納七日店長」倒數10天報名截止

2019-06-21 16:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top