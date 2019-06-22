限量500份排到炸！ 新村站著吃烤肉26日正式開幕

2019-06-22 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



已經於6月5日開始試營運的「新村站著吃烤肉」宣佈，將於6月26日正式開幕。不同於試營運期間的每日限量500份的供應模式，正式開幕之後就不會有數量限制，並且還會在每週三、五、六延長營業時間至凌晨2:00，方便民眾享用宵夜。

來自於韓國的新村，創業於1953年，至今仍然是首爾超人氣的排隊名店。由於創業時正逢缺乏物資的戰後時期，因此使用汽油桶作為料理廚具，並讓顧客站著吃烤肉，如今也已成為新村最大的特色。台灣店為新村站著吃烤肉的唯一分店，同樣也延續韓國本店的鐵桶、站著吃文化。店內僅供應「澳洲牛肝連」一種料理，每人份重6盎司，售價390元（無服務費）。另外還有額外販售韓式泡菜、海苔、醃蘿蔔、醃黃瓜等小菜與白飯，售價25～35元。