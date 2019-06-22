微醺就靠它！酒精濃度9.99%的「冰啤」上市

2019-06-22 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



炎炎夏日，很難抵擋冰涼啤酒的魅力！台灣自創的啤酒品牌聲勢愈來愈浩大，或者出新口味，或搶灘海外，趁著夏季大展冰啤勢力。

近年屢屢展新意的臺虎，再推酒精濃度高達9.99%的新品「長島冰啤」。創意來自許多人都聽過的經典調酒「長島冰茶」，以酒精濃度高、酸甜好入口聞名，釀酒師以此發想，打造100%自然發酵9.99%的高酒精濃度，不另添加人工酒精，配上檸檬清新香氣，酸甜輕盈。據說，內行的喝法是加入冰塊，可柔順高酒精的口感，更清爽暢快。這也是少數臺虎推薦品飲時要加上冰塊的酒款。

另一個亮點，是長島冰啤瓶身貼心的繪上了品飲教學，金屬原色為底，搭配「9.99」超大鮮黃數字對比字樣，簡單明瞭。即日起至8月13日臺虎長島冰啤加入7-ELEVEN「國際啤酒節活動」，指定商品滿3件可享79折，滿6件可享77折。

在台歷史最悠久的台灣啤酒，今年邁入100周年，台啤為此推出「百年版限定包裝」，靈感來自台灣第一座啤酒廠日治時代的建築舊照，以復古插畫形式，將台北啤酒工場建築外觀繪製於經典台啤的瓶標及罐身上，罐裝台啤同時推出雙面包裝。除即起紀念版於各大通路限量發售，7月27日及28日在台北啤酒工場還有百年啤酒派對，並復刻重現台灣第一支啤酒「高砂啤酒」，活動辦法及好康優惠將在7月公佈。

此外，亞洲年度啤酒盛典Keyaki啤酒節（けやきひろばビール祭り）日前開展，來自全球啤酒廠共73攤位、300多款啤酒，其中，SUNMAI是亞洲唯一海外入選的台灣精釀啤酒品牌，以蜂蜜啤酒、硬蕊覆盆莓、雷鬼IPA及瞪鞋咖啡4款原創系列酒款參與活動。此次系列原創商品也首度亮相，有品牌蜂巢概念六角杯、以台灣飲酒俚語做設計發想的限量產品，像是日常耳熟能詳的「杯底毋通飼金魚」、「掠兔子」等，都登上T-shirt、帽子與貼紙。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康