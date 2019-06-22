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巴黎男裝周／DIOR X RIMOWA來了！超好評男裝融合過去與未來

2019-06-22 14:23聯合報 記者孫曼╱即時報導

DIOR 2020春夏男裝秀巴黎時間6月21日登場。按照創意總監Kim Jones每季都喜歡找在世藝術家合作的慣例，這次是與紐約當代藝術家Daniel Arsham合作：除了秀上的印花與配件，整個場景的設計也都由這位當紅的藝術家包辦。而秀上最引人注目的配件絕對是全系列DIOR X RIMOWA的首次聯名系列，以RIMOWA最經典的鋁鎂合金箱為基礎，箱上以陽極氧化處理，打造經典的Oblique圖案，共有背包、香檳箱、手提包、手拿包、以及一款登機箱。

服裝的設計整以延續Kim Jones之前幾季好評之作以及從創辦人Dior先生的經典中擷取靈感，流暢輕盈的布料雕塑出舒適的夏季輪廓，色彩都是被陽光曬過的大地與中間色調。Kim Jones接手後發明的Tailleur Oblique斜角外套剪裁大量出現在本季的外衣，馬鞍包的曲線和上一季包裹身軀的絲質布料本季都繼續主宰秀台。抓皺的喬治紗裝飾遠看彷彿墨水暈染，經典的Toile de Jouy法式印花棉布，圖案則是由京都和服工匠手工繪製的。千禧年高訂服上出現的報紙印花圖案在Daniel Arsham的巧手下重新演繹。

曾為Adidas、Rimowa等品牌推出聯名設計的Daniel Arsham在潮流界頗具盛名。這次與DIOR的合作擴展他在藝術上的創作的主題，以探討今日可能留給未來的遺物，重新詮釋Dior先生留下來的各種寶藏，除了一入秀場就會先經過的彷彿Dior先生書房場景的裝置藝術，包括Yoon Ahn打造的飾品、透明的鞋履、經典馬鞍包、甚至DIOR品牌的logo都被刻意處理成經過時光洗禮的模樣。

大陸男星黄景瑜受邀來看DIOR男裝秀。圖／DIOR提供
大陸男星黄景瑜受邀來看DIOR男裝秀。圖／DIOR提供
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DIOR本季善用抓皺的喬治紗裝飾，遠看彷彿墨水暈染的效果。圖／DIOR提供
DIOR本季善用抓皺的喬治紗裝飾，遠看彷彿墨水暈染的效果。圖／DIOR提供
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好萊塢女星Christina Ricci搶先擁有DIOR X RIMOWA聯名手...
好萊塢女星Christina Ricci搶先擁有DIOR X RIMOWA聯名手拿包。圖／DIOR提供
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本季秀場的場景設計亦由藝術家Daniel Arsham一手包辦。圖／DIOR提供
本季秀場的場景設計亦由藝術家Daniel Arsham一手包辦。圖／DIOR提供
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DIOR經典的Toile de Jouy法式印花棉布，圖案由京都和服工匠手工繪製...
DIOR經典的Toile de Jouy法式印花棉布，圖案由京都和服工匠手工繪製。圖／DIOR提供
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DIOR本季善用抓皺的喬治紗裝飾，遠看彷彿墨水暈染的效果。圖／DIOR提供
DIOR本季善用抓皺的喬治紗裝飾，遠看彷彿墨水暈染的效果。圖／DIOR提供
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DIOR高訂曾經出現過的報紙印花圖案經藝術家重新演繹。圖／DIOR提供
DIOR高訂曾經出現過的報紙印花圖案經藝術家重新演繹。圖／DIOR提供
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DIOR上一季沿著西裝翻領包裹身軀的絲巾本季得到新的發揮。圖／DIOR提供
DIOR上一季沿著西裝翻領包裹身軀的絲巾本季得到新的發揮。圖／DIOR提供
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超模凱特摩絲與女兒一起來看DIOR男裝秀。圖／DIOR提供
超模凱特摩絲與女兒一起來看DIOR男裝秀。圖／DIOR提供
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DIOR首次與RIMOWA合作的聯名系列首度曝光。圖／DIOR提供
DIOR首次與RIMOWA合作的聯名系列首度曝光。圖／DIOR提供
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DIOR 2020春夏男裝與紐約當代藝術家Daniel Arsham合作。圖／D...
DIOR 2020春夏男裝與紐約當代藝術家Daniel Arsham合作。圖／DIOR提供
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Kim Jones深受好評的Tailleur Oblique斜角外套剪裁是本季重...
Kim Jones深受好評的Tailleur Oblique斜角外套剪裁是本季重要單品。圖／DIOR提供
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本季男裝上也融入經典DIOR馬鞍包線條。圖／DIOR提供
本季男裝上也融入經典DIOR馬鞍包線條。圖／DIOR提供
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本季秀場的場景設計亦由藝術家Daniel Arsham一手包辦。圖／DIOR提供
本季秀場的場景設計亦由藝術家Daniel Arsham一手包辦。圖／DIOR提供
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藝術家Dior
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