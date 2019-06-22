巴黎男裝周／DIOR X RIMOWA來了！超好評男裝融合過去與未來

2019-06-22 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



DIOR 2020春夏男裝秀巴黎時間6月21日登場。按照創意總監Kim Jones每季都喜歡找在世藝術家合作的慣例，這次是與紐約當代藝術家Daniel Arsham合作：除了秀上的印花與配件，整個場景的設計也都由這位當紅的藝術家包辦。而秀上最引人注目的配件絕對是全系列DIOR X RIMOWA的首次聯名系列，以RIMOWA最經典的鋁鎂合金箱為基礎，箱上以陽極氧化處理，打造經典的Oblique圖案，共有背包、香檳箱、手提包、手拿包、以及一款登機箱。

服裝的設計整以延續Kim Jones之前幾季好評之作以及從創辦人Dior先生的經典中擷取靈感，流暢輕盈的布料雕塑出舒適的夏季輪廓，色彩都是被陽光曬過的大地與中間色調。Kim Jones接手後發明的Tailleur Oblique斜角外套剪裁大量出現在本季的外衣，馬鞍包的曲線和上一季包裹身軀的絲質布料本季都繼續主宰秀台。抓皺的喬治紗裝飾遠看彷彿墨水暈染，經典的Toile de Jouy法式印花棉布，圖案則是由京都和服工匠手工繪製的。千禧年高訂服上出現的報紙印花圖案在Daniel Arsham的巧手下重新演繹。