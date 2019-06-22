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15年賣破1500萬片面膜 2019年夏天新秘密武器是這個

2019-06-22 13:34經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

15年前靠全球首創「生物纖維面膜」崛起，15年賣破1500萬片面膜的台灣保養品牌寵愛之名，2019年夏天再推出獨創酸後保養面膜「維E抗皺保濕面膜」，訴求針對熟齡肌的酸後保養所設計。

為了最新力作，行事低調的寵愛之名創辦人吳蓓薇更親自現身新品發表會。

寵愛之名表示，「維E抗皺保濕面膜」是專為熟齡肌設計，2017年時品牌曾首度提出居家煥膚新概念，推出杏仁酸系列升級版，首創杏仁酸X杜鵑花酸衍生物的煥膚黃金組合。

但因酸後保養容易產生乾燥、脫屑、泛紅、敏感四大問題，因此之前寵愛之名特別提出配套解決方案，曾推出兩款「酸後保養適用面膜」-「維A深層保濕面膜」及「維B舒緩保濕面膜」。

2019年夏天，在迎接品牌15周年的同時，寵愛之名則是再推出最新酸後保養面膜「維E抗皺保濕面膜」，訴求是專為熟齡肌族群設計，了解熟齡肌本身可能較易乾燥、缺乏彈性、修護力低的困擾，故特別加強補水以及補充肌膚所需營養及增加肌膚彈力。

至於使用酸類保養品進行居家保養又該特別注意什麼呢？皮膚科醫生蔡依倫點出，多數人常有的酸類煥膚保養迷思，四大錯誤是：1.卸妝清潔不徹底；2.選錯產品酸過頭；3.酸後保養未留心；4.長效活化未落實。

而又該如何選擇適合的酸？蔡依倫指出，大部分的果酸偏親水性，杏仁酸則具較好的親脂性，再加上分子量較大，容易吸附在角質層作用，不會快速滲入肌膚造成刺激，兼具有效煥膚、溫和不刺激兩大特性。另外，由於居家煥膚保養，皆採用濃度較低的酸類，若能採用杏仁酸做基底，並搭配其他酸類，複合酸煥膚精華可結合兩種酸類優點，可讓煥膚更加事半功倍。

針對寵愛之名所提出的「杏仁酸與杜鵑花酸衍生物」，蔡依倫則表示，以親脂性的杏仁酸作用於淺層，讓親水性杜鵑花衍生物酸發揮抑菌、抑制酪胺酸脢則可以達到防止肌膚暗沉，讓肌膚有機會無瑕嫩白。

但，蔡依倫也提醒大家，酸後的保濕很重要，別讓煥膚後的美麗功虧一簣，熟齡肌建議使用「維E抗皺保濕面膜」；敏弱肌可選擇「維B舒緩保濕面膜」；乾性、一般性肌膚，則可選用長效保濕的「維A深層保濕面膜」。

寵愛之名創辦人吳蓓薇攜（左）手代言人侯佩岑（右），共創面膜世界銷售地圖，打造完美...
寵愛之名創辦人吳蓓薇攜（左）手代言人侯佩岑（右），共創面膜世界銷售地圖，打造完美肌齡。 圖／寵愛之名提供
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維E抗皺保濕面膜。 圖／寵愛之名提供
維E抗皺保濕面膜。 圖／寵愛之名提供
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