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超級消暑！挑戰30秒瘋狂吃冰 送五星級飯店下午茶

2019-06-22 13:19聯合報 記者羅建怡╱即時報導

日頭赤焰焰，體感衝破40度，星級飯店也不得不順應需求，推出各種消暑滋味，冰棒、甜品到各種特調，其中，最夏天的滋味，還是鎖定在澄黃甜美的「芒果」。

台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳於每周六、日推出「冰棒王」比賽，由師傅每日新鮮現做，包含台灣夏日必選的芒果、大小朋友都愛的草莓，還有葡萄柚、奇異果、芭樂等5種口味，參賽者於30秒內瘋狂吃冰，第一名可獲得敘日平日下午茶券一張，活動熱烈，目前最高紀錄為6枝冰棒。

太魯閣晶英酒店即日起至8月31日有網美系的夏日限定冰品，例如以花蓮壯闊的山與海為設計的「山海戀」剉冰，以黑芝麻剉冰搭配芝麻奶酪、石花凍、鹹味鮮奶油與香甜酒；還有夏天必吃的「芒果冰」，新鮮芒果片層層堆疊成花瓣造型；另推限定特調配色沁涼的「太魯閣」。往年備受旅人喜愛的「鳳梨芒果冰沙」也強勢回歸，將整顆鳳梨果肉取出，推疊一層層的鳳梨冰沙及新鮮芒果果肉，不只好拍，也讓人暑氣全消。

大倉久和大飯店6月也將芒果端上桌，推出芒果調酒、芒果雪酪，以及鋪滿了香甜芒果的芒果水果塔。其中，The Nine烘焙坊推出的芒果水果塔，以黑戚風蛋糕為主體，搭配芒果果餡、再綴以新鮮芒果球，視覺甜美。

台北意舍酒店暑假期間推出「夏戀芒果季」，選自南台灣的新鮮愛文芒果入菜及甜點，像是台北西門町意舍酒店的吃吧餐廳主打的「碳烤鮮蝦芒果沙拉」、「新鮮芒果優格冰棒」，視覺效果絕佳；中山意舍酒店的Buttermilk摩登美式餐廳也有「芒果菜菜沙拉」和「夏日芒芒鮮果昔」，微酸微甜冰涼消暑。

台南大億麗緻酒店7月底前販售的「香芒千層」，每日手工限量製作，已成在地人氣商品；「芒果夏宴」則以起司蛋糕搭配新鮮芒果瓣；另有選用法國鮮奶油及牛奶製成的「芒果奶酪」，以及滿滿芒果的「芒果塔」。

台南大員皇冠假日酒店擁有芒果產地優勢，點心主廚劉靖晟與麵包副主廚陳佑任聯手推出多樣芒果甜品，芒果麵包30元起、芒果蛋糕180元起、下午茶488元起。其中，以爽脆塔皮與杏仁奶餡、新鮮芒果醬、糖蜜柚子巧克力奶餡結合的「柚香柳橙芒果晶球慕斯」，造型圓滾滾很討喜；「熱帶水果椰子」裹上椰子慕斯，最後用巧克力包覆，上面淋上芒果凍，插上巧克力吸管，形成一顆名副其實的椰子，造型超有趣。

大倉久和應景推出芒果水果塔。圖／台北大倉久和提供
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花瓣造型的「芒果冰」是少女必點款。圖／太魯閣晶英酒店提供
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「夏戀芒果季」碳烤鮮蝦芒果沙拉、新鮮芒果優格冰棒。圖／台北西門町意舍酒店
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台南大員皇冠假日酒店推出3款芒果蛋糕。圖／台南大員皇冠假日酒店提供
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「敘日全日餐廳」於每周六、日推出「冰棒王」比賽。圖／六福旅遊集團提供
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台南大億麗緻酒店的芒果夏宴，有各種甜點上桌。圖／台南大億麗緻酒店提供
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芒果巧克力鳳梨
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