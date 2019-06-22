搭機禮儀大調查 台灣旅客「最有禮」最惱人5種旅客也出爐

2019-06-22 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



一項針對全球23國18,237名受訪者進行研究的「2019年搭機禮儀」調查結果出爐，發現在搭機時，台灣旅客最體貼及善解人意，其中，台灣旅客在與他人換座位的意願排名高居第二，台灣人也最不會攜帶氣味濃烈的食物上機。

此外，在這項Expedia 2019年的禮儀調查中，也有許多旅客提供有趣的旅遊禮儀以及妙招，讓大家在旅程中分享正能量。

這份全球報告，在展現善意方面，全球有41%的受訪者表示曾幫忙其他旅客，將登機行李放上行李艙；美國人（42%）和台灣人（40%）樂於和他人交換座位的意願最高，荷蘭人（21%）與日本人（9%）的意願最低。台灣人（11%）和日本人（13%）對鄰座旅客最體貼，最不會攜帶氣味強烈的食物上機。而印度人（31%）和美國人（30%）在這方面則較不拘小節。

夏季旅遊熱潮將至，不少家庭會趁機出遊，多數遊客都不希望在搭機時碰到嬰兒哭鬧；據調查顯示，即使卡通發出不少噪音，多數國家的旅客仍不會阻止孩童看卡通，但台灣遊客（67%）跟香港遊客（63%）則是統計中最有可能會阻止自己的孩子，並要求子女降低音量保持乘機禮儀。

Expedia也公布最惱人的5種搭機旅客，全球受訪者認為最惱人的是在機上喝醉的乘客（43%），第二名是不斷踢前座椅背、在座椅上大力晃動，還有霸佔座位的乘客（37%），第三名是散播病菌的乘客（30%），第四名是噴灑過多香水的乘客（29%），第五名則是疏於照顧孩童的父母（29%）。

在飛機座位上時，有些人可能無法克制自己的脾氣。亞洲人和歐洲人在與鄰座乘客互動溝通時，採取的方式截然不同。南韓（75%）跟台灣（72%）旅客最常請空服員來調解，盡可能避免直接與對方起衝突；歐洲人則傾向直接跟鄰座旅客溝通。

此外，偏好窗邊座位的旅客數量是走道座位的近兩倍；不同的是，來自23國的受訪者中，僅新加坡和日本人偏好走道座位。