限定2個月！「米奇列車」到高雄 85大樓也入鏡、打卡再抽迪士尼門票

2019-06-22 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



延續去年米奇90週年的慶祝活動，高雄捷運新舉行「「米奇趣遊高雄」主題活動，最大亮點「米奇彩繪列車」，將自6月21日起於高雄捷運紅線登場。車廂內將可看到米奇與好朋友們走訪高雄各大景點，還有「隱藏米奇」的彩蛋驚喜。另外還同步推出集章活動、打卡活動，有機會獲得米奇限量禮品或是香港迪士尼樂園套票。

本次的米奇彩繪列車運行時間為6月21日至8月20日，僅有2個月限定。不同於前次以台北景點為主的車廂彩繪，高雄版的彩繪車廂，可見到米奇與好朋友們走訪高雄各大知名景點，包括有光之穹頂、85大樓、衛武營國家藝術文化中心、崗山之眼、寶來溫泉等景點，民眾也可以尋找隱藏的米奇彩蛋。

除了彩繪車廂之外，紅線R11高雄車站也設置有「米奇趣遊高雄」主題展區。展區內滿滿都是米奇與好朋友們，非常適合拍照打卡！現場也有加碼限定活動，民眾只要找到隱藏米奇，並且參加臉書打卡活動，就有機會抽中香港迪士尼樂園套票。