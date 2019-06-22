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限定2個月！「米奇列車」到高雄　85大樓也入鏡、打卡再抽迪士尼門票

2019-06-22 11:28聯合報 記者陳睿中╱即時報導

延續去年米奇90週年的慶祝活動，高雄捷運新舉行「「米奇趣遊高雄」主題活動，最大亮點「米奇彩繪列車」，將自6月21日起於高雄捷運紅線登場。車廂內將可看到米奇與好朋友們走訪高雄各大景點，還有「隱藏米奇」的彩蛋驚喜。另外還同步推出集章活動、打卡活動，有機會獲得米奇限量禮品或是香港迪士尼樂園套票。

本次的米奇彩繪列車運行時間為6月21日至8月20日，僅有2個月限定。不同於前次以台北景點為主的車廂彩繪，高雄版的彩繪車廂，可見到米奇與好朋友們走訪高雄各大知名景點，包括有光之穹頂、85大樓、衛武營國家藝術文化中心、崗山之眼、寶來溫泉等景點，民眾也可以尋找隱藏的米奇彩蛋。

除了彩繪車廂之外，紅線R11高雄車站也設置有「米奇趣遊高雄」主題展區。展區內滿滿都是米奇與好朋友們，非常適合拍照打卡！現場也有加碼限定活動，民眾只要找到隱藏米奇，並且參加臉書打卡活動，就有機會抽中香港迪士尼樂園套票。

另外即日起至8月31日期間，民眾至R11高雄車站商品館，購買任一米奇系列商品（不限金額）即可獲得「米奇趣遊高雄」集章DM一份，於活動期間內，在各指定地點收集紀念戳章（共7枚），即可於R11高雄車站商品館兌換限量獨家贈品乙份，現場還有多款「米奇趣遊高雄」主題限量商品供粉絲選購。

珍珠奶茶等美食，也是展出的重點之一。圖／高雄捷運公司提供
珍珠奶茶等美食，也是展出的重點之一。圖／高雄捷運公司提供
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米奇列車於6月21日至8月20日期間運行。圖／高雄捷運公司提供
米奇列車於6月21日至8月20日期間運行。圖／高雄捷運公司提供
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包括蓮池潭等景點，也是米奇、米妮約會的地點。圖／高雄捷運公司提供
包括蓮池潭等景點，也是米奇、米妮約會的地點。圖／高雄捷運公司提供
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米奇列車內，連地板都有米奇圖案。圖／高雄捷運公司提供
米奇列車內，連地板都有米奇圖案。圖／高雄捷運公司提供
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「米奇趣遊高雄」主題展區內，有許多適合打卡的設施。圖／高雄捷運公司提供
「米奇趣遊高雄」主題展區內，有許多適合打卡的設施。圖／高雄捷運公司提供
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不只米奇，列車內也可見到唐老鴨、黛絲等好朋友。圖／高雄捷運公司提供
不只米奇，列車內也可見到唐老鴨、黛絲等好朋友。圖／高雄捷運公司提供
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高雄捷運的米奇列車，可看見許多高雄代表景點。圖／高雄捷運公司提供
高雄捷運的米奇列車，可看見許多高雄代表景點。圖／高雄捷運公司提供
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列車內可見到米奇現身於85大樓前。圖／高雄捷運公司提供
列車內可見到米奇現身於85大樓前。圖／高雄捷運公司提供
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香港迪士尼彩繪列車高雄車站
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