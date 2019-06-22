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手提袋、休閒鞋、寬邊太陽帽 帶齊！就可以出去玩了

2019-06-22 11:11經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

充滿活力的豔陽，讓想玩的心蠢蠢欲動。其實，「手提袋」、「休閒鞋」、「寬邊太陽帽」帶齊，就可以出去玩了！

EMU Australia今夏休閒鞋，共推出「Cruise漫遊」、「Espadrilles法國草編鞋」、「Originals 經典潮流」和「Beach Sandals 海邊」四大系列，皆有著明亮的色彩與線條，搭配中性色彩混搭，除強調時尚風格，兼具多功能性，也是消費者購買的關鍵。

其中，「Espadrille草編帆布鞋」起源於法國，草編的鞋底輕盈有特色，也因輕便好穿脫受到大家的喜愛，EMU Australia 草編帆布鞋使用乳膠填充鞋墊穿起來好行走，本季更推出多彩色系的搭配色調色彩更加鮮豔，並且在鞋口內側處添加印花花紋的小驚喜。

「Cruise漫遊」則是小牛皮手工涼鞋系列，鞋面至鞋底訴求100%小牛皮純手工印度製作，皮革裡面則是柔軟有彈性的EVA鞋墊，具有透氣、舒適和支撐性。

「Originals 經典潮流」 則是2019春夏新款「涼鞋」，澳洲羊毛羊皮拖鞋也增加涼鞋款式，以羊毛羊皮柔軟舒適，並且在羊皮上增加了皮革釦環裝飾設計，顯得不單調無趣。

此外，還有「Beach Sandals 海邊涼拖鞋」，它的靈感來自於休閒風的概念，結合運動及時尚於一身，最特別的設計是它在陽光照射下斑斕的銀色微微透出彩虹的光澤感，在色調上讓人眼睛為之一亮呢！

在EMU Australia的複合式專櫃裡，還有來自加拿大的帽子和包包品牌-ONIGO，在材質上使用價格昂貴的拉菲草（Raffia），拉非草外表光滑質感好、不怕水且極其牢固，具有很強的韌性。寬邊太陽帽和手提袋，則是ONIGO的明星商品，而商品則全部都是在非洲海岸的小島由工匠純手工編織完成。

Wallaroo則是來自於美國於2000年創立品牌，明星商品是防曬帽，並訴求所有的帽子都根據其防紫外線功能進行測試和評級，且其所使用的面料，是由澳洲輻射防護局進行測試，可阻擋96%至97.5%的太陽紫外線。

Kadina編織涼拖鞋。 圖／EMU提供
Kadina編織涼拖鞋。 圖／EMU提供
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ONIGO寬邊太陽帽在材質上使用價格昂貴的拉菲草（Raffia），拉非草外表光滑...
ONIGO寬邊太陽帽在材質上使用價格昂貴的拉菲草（Raffia），拉非草外表光滑質感好、不怕水且極其牢固，具有很強的韌性。 圖／EMU提供
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手提袋亦是ONIGO的明星商品，且還是在非洲海岸的小島由工匠純手工編織完成。 圖...
手提袋亦是ONIGO的明星商品，且還是在非洲海岸的小島由工匠純手工編織完成。 圖／EMU提供
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