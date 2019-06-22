巴黎男裝周／BERLUTI出女裝？超模吉吉走秀太誘惑 李敏鎬彭于晏同看秀

2019-06-22 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



誰這麼大能耐能讓彭于晏與李敏鎬兩大男神同框？原來是男裝精品品牌BERLUTI。巴黎男裝周第4天走秀，身為BERLUTI代言人彭于晏自然不能缺席，而這次剛退伍的歐巴李敏鎬也受邀看秀，兩人合影，因為畫面實在太難得，網友瘋傳，甚至登上微博熱搜榜。

BURLUTI 2020春夏男裝秀於巴黎時間6月21日下午1點於盧森堡公園登場。雖然是LVMH集團內唯一純男裝的頂級精品品牌，但創意總監Kris Van Assche延續上一季就開始使用女模的慣例，除了超模劉雯、剛生完第二胎的資深俄國超模Natasha Poly復出，更由當紅的吉吉哈蒂德身穿一襲裝飾駝鳥羽毛的蘋果綠西裝壓軸登場。Kris Van Assche在受訪時表示： 「能加點誘惑也不錯。」