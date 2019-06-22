遠東全家福outlet夏季促銷 運動服飾Big Sale

2019-06-22 08:15 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



炎炎夏日高溫悶熱，遠東全家即日起至7月15日在北投公館路舉辦outlet展售會，推出全旗下全系列品牌服飾、寢具商品，現場上萬件商品以最優惠的品質及價格回饋消費者。這一波主推夏季熱銷商品「陽離子印花排汗服飾」，新品獨家體驗價350元，僅此一檔，「抗夏」要把握搶購機會。

近年來運動休閒風氣盛行，遠東全家福採用機能性布料所製造的運動短衫，吸濕排汗且透氣乾爽，outlet零碼出清價只賣99元，陽離子運動連帽外套獨家優惠價880元。

現場蜂巢結構男性夏季背心是最新材質，有快乾、快吸、快散、快透4大特性，抑菌效果深愛運動族熱愛，兩件組合優惠價300元，另有超細纖維平口褲特惠價4件500元。

獨家商品推薦專櫃品牌西服，外套搭配西褲，成套組合價1299元，紳士休閒POLO短衫採用精梳棉所製，舒適輕巧好穿搭，超值優惠價兩件2000元。還有上班族熱購的易整燙襯衫，特惠價兩件800元，品牌零碼羊毛西褲均一價500元，數量有限售完為止。

北投公館路outlet展售會品牌寢飾商品全面零碼出清，單品床包、被套均一特惠價880元。百分百精梳棉兩用被套床包4件組，超值展售價一組2250元起；品牌獨家推出百分百純棉印花涼被，破盤限量搶購價699元，限量20件，還有全效防璊抗菌水洗枕，獨家新品價只賣499元。