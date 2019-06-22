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巴黎男裝周／李敏鎬同框彭于晏神仙組合太洗眼睛！網已暴動

2019-06-22 07:52聯合報 記者孫曼╱即時報導

誰這麼大能耐能讓彭于晏與李敏鎬兩大男神同框？原來是男裝精品品牌BERLUTI。巴黎男裝周第4天走秀，身為BERLUTI代言人彭于晏自然不能缺席，而這次剛退伍的歐巴李敏鎬也受邀看秀，兩人首度合影，因為畫面實在太難得，網友瘋傳，關鍵字「李敏鎬 彭于晏」瞬間已經登上微博熱搜榜。

BURLUTI 2020春夏男裝秀於巴黎時間6月21日下午1點登場。

彭于晏也在自己微博上po出兩人合照。圖／取自微博 彭于晏工作室
彭于晏也在自己微博上po出兩人合照。圖／取自微博 彭于晏工作室
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彭于晏是BERLUTI代言人。圖／取自微博 彭于晏工作室
彭于晏是BERLUTI代言人。圖／取自微博 彭于晏工作室
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歐巴李敏鎬受邀看BERLUTI的春夏大秀，恰好正坐在彭于晏旁邊。圖／讀者提供
歐巴李敏鎬受邀看BERLUTI的春夏大秀，恰好正坐在彭于晏旁邊。圖／讀者提供
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彭于晏、李敏鎬、以及品牌老闆Antoine Arnault一起坐在前排看秀。圖／...
彭于晏、李敏鎬、以及品牌老闆Antoine Arnault一起坐在前排看秀。圖／取自微博 彭于晏工作室
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彭于晏也在自己微博上po出兩人合照。圖／取自微博 彭于晏工作室
彭于晏也在自己微博上po出兩人合照。圖／取自微博 彭于晏工作室
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歐巴李敏鎬受邀看BERLUTI的春夏大秀，恰好正坐在彭于晏旁邊。圖／讀者提供
歐巴李敏鎬受邀看BERLUTI的春夏大秀，恰好正坐在彭于晏旁邊。圖／讀者提供
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巴黎
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