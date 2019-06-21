親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

熱到快中暑！ 氣象局一張圖說明什麼時候會降溫

多圖／44歲李玟狂秀24吋蠻腰 美魔女嗨爆小巨蛋

快tag哈日好友！羽田機場徵求「試玩員」 免費到東京玩3天

2019-06-21 21:17聯合報 記者陳睿中╱即時報導

東京「羽田機場」為日本重要門戶，每年台灣旅客使用人數更達34萬人。其中光是「薯條三兄弟」，台灣旅客單季的購買金額就將近600萬日圓。為了感謝台灣旅客的支持，羽田機場與華航合作，即日起推出「東京羽田機場體驗特派員徵選活動」，只要是愛玩、愛買、愛日本的人，就有機會獲得日本3天2夜的免費旅遊大獎。

羽田機場距離東京都約30分鐘車程，擁有2座國內線與1座國際線航廈，是日本重要門戶。為了讓旅客在機場內就能感受到日本的文化魅力，機場內的佈置會隨著四季變換，春季灑滿櫻花、夏季盛開繡球花、秋季紅葉紛飛、冬季還有點燈活動，甚至不定期推出帶有濃濃日式風情的祭典活動。另外像是4樓的迷你江戶城「江戶小路」、5樓「TIAT Sky Road」的模擬飛行，也都值得一訪。

根據羽田機場統計，在眾多伴手禮中，以「薯條三兄弟」最受台灣旅客歡迎，其次則為「白色戀人」。其他如東京香蕉的小熊蜂蜜香蕉蛋糕、KitKat伊藤久右衛門宇治抹茶口味等機場限定的點心，也都是推薦商品。

本次「東京羽田機場體驗特派員」徵選，活動自即日起到7月22日為止，只要於樂吃購！日本的活動官網填寫報名表就有機會獲得「2張台北─東京免費華航來回機票」及「雙人2晚免費住宿」。特派員需在赴日的旅程中，分享自己的觀光景點與旅遊資訊，讓更多人認識羽田機場與週邊景點，共計抽出4組名額（共8位）。另外報名本次活動者，也都可獲得500日元的羽田機場免稅店折扣券。

羽田機場與華航合作推出「東京羽田機場體驗特派員徵選活動」。圖／主辦單位提供
羽田機場與華航合作推出「東京羽田機場體驗特派員徵選活動」。圖／主辦單位提供
分享
白色戀人為排名第二熱銷的伴手禮。圖／主辦單位提供
白色戀人為排名第二熱銷的伴手禮。圖／主辦單位提供
分享
薯條三兄弟是台灣旅客在羽田機場最愛購買的伴手禮。圖／主辦單位提供
薯條三兄弟是台灣旅客在羽田機場最愛購買的伴手禮。圖／主辦單位提供
分享

機場東京香蕉
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

東京羽田機場 台灣人最愛買的零食是這個

2019-06-21 21:18

橘色涮涮屋海陸極品新菜單「薄切牛舌」、「超肥美活生蠔」老饕準備預約開吃！

2019-06-21 21:04

巴黎男裝周／孔劉笑容融化人心 LV大秀和吳亦凡周湯豪展現帥氣時尚

2019-06-21 21:00

夜市美食進軍團購！魏姐包心粉圓「黃金小粉圓」、中崙粿仔伯「干貝麻糬」在家也能吃

2019-06-21 19:39

蕭敬騰最想要的香奈兒J12 竟然在王棠云手上

2019-06-21 19:37

昆凌「女生的經典」香奈兒J12自己買給自己 不靠老公送

2019-06-21 19:35

愛睏的小熊熊要被吃掉啦！爆紅鬥牛犬蛋糕店推超Q新作 IG瘋拍

2019-06-21 19:21

卡爾．拉格斐追思會在巴黎大皇宮舉行 蒂妲．史雲頓朗誦文學作品致意

2019-06-21 19:19

銀座白石進軍桃園！日本婚嫁珠寶龍頭開幕好禮大方送

2019-06-21 19:02

巴黎男裝周／ISSEY MIYAKE邀你走進公園的午後時光 Dries Van Noten繁花盛開

2019-06-21 18:15

網路潮模的微霧奶霜唇！「RIMMEL倫敦芮魅」極致絲絨緞光唇釉這幾款色號快筆記

2019-06-21 18:03

台灣虎航今年冬季班表優惠票 24日開搶

2019-06-21 17:55

快搶！這波星巴克新品好潮 聯名PARED圓筒包、筆袋都來了

2019-06-21 17:46

一次品嘗25間米其林餐廳！三星5千有找 創最高CP值

2019-06-21 17:33

龐畢度兒童藝術工作坊開幕 藝術遊戲孩童樂玩

2019-06-21 16:39

炎夏食「筍」好消暑 保庇天后王彩樺大讚：「太甜啦！」

2019-06-21 16:24

限時2天免費搭！巨型「MONO橡皮擦」巴士現身東京 一起歡度50歲

2019-06-21 16:13

IG美到無敵！超浮誇玫瑰花義式手工冰淇淋藏身台南安平

2019-06-21 15:56

國際瑜伽日就是今天！快戴上Apple Watch挑戰得專屬獎章

2019-06-21 15:29

直擊！「LEGO樂高」台灣辦公室以近30萬顆積木打造三寶 下半年將開樂高認證專賣店

2019-06-21 14:30

金材昱飛巴黎看dunhill大秀 「獅子館長」狂電粉絲 甜喊「腦中出現直接撲倒的畫面」

2019-06-21 12:58

超正！專業「調茶師」近距離奉茶 春水堂藝文店22日開幕加碼優惠

2019-06-21 12:23

唱歌、麻將、共餐交友 瑞智互助家庭護失智有溫度

2019-06-21 11:48

百人齊跳洗手舞 艾伯維志工推廣洗手防疫

2019-06-21 10:10

天母麥當勞熄燈 結束33年歲月

2019-06-21 00:25

輕纖、水果風味 氣泡水推新品

2019-06-20 23:39

氣泡特調咖啡 超商搶攻商機

2019-06-20 23:32

林佳鋒連任表演藝術聯盟理事長 將提觀眾培養政策建議

2019-06-20 23:26

因為孩子一幅畫 他讓世界名畫全面「喵化」

2019-06-20 22:52

「G!POP流行音樂節」7月6日重磅回歸 免費門票入場嗨翻天！

2019-06-20 22:42

孔劉現身巴黎看LV秀重現鬼怪一身黑 孔太太：「老公褲子怎麼了」

2019-06-20 22:02

328元韓式料理只要99元！涓豆腐「台中麗寶店」慶開幕 免費吃韓風霜淇淋

2019-06-20 21:39

肯爺「神鞋」周六開賣！「阿公阿嬤」代買部隊提前兩天卡位

2019-06-20 21:35

教父級設計師李明道打造 新光三越這三店捕獲黑白巨貓

2019-06-20 21:13

7-11亞洲特色泡麵新貨到！獨家「日清UFO特濃日式炒麵」醬香超大碗

2019-06-20 20:42

貓奴準備前往參拜！世界名畫全部「喵化」的「貓美術館」來台

2019-06-20 19:29

MCM夏日螢光黃系列超性感 BURBERRY也限量開賣螢光鞋

2019-06-20 18:58

冰過更好吃！7-11推「新竹福源花生醬蛋捲」吃得到滿嘴花生香

2019-06-20 18:55

超商變身冰果室！OKmart獨家「現刨珍奶雪花冰」　還能自選配料

2019-06-20 18:25
看更多

熱門文章

注意！再過19天沒換新式身障手冊將被註銷資格

2019-06-21 16:24

全球三分之二旅客搭飛機時偏好窗邊座位 這二國例外

2019-06-21 09:36

台灣黑熊現身村莊！ 霧鹿國小替代役男凌晨抽菸驚見熊蹤

2019-06-21 15:47

鋒面靠近 周日變天 中部以北豪大雨

2019-06-21 11:49

每日星座運勢／獅子事業運佳獲肯定 愛情運勢超強

2019-06-21 00:00

周末鋒面接近 菲律賓東方生成低氣壓

2019-06-21 00:09

熱到快中暑！ 氣象局一張圖說明什麼時候會降溫

2019-06-21 21:09

40歲婦金獅湖市場購物染登革熱 隱藏孳生源找到了

2019-06-21 16:34

花蓮飆38.1度高溫 氣象局：自動測站無歷史紀錄

2019-06-21 13:52

影／台灣藍鵲全身抖不停 原來是在洗「蟻浴」

2019-06-21 07:56

直擊！「LEGO樂高」台灣辦公室以近30萬顆積木打造三寶 下半年將開樂高認證專賣店

2019-06-21 14:30

夏至熱吃鳳梨、西瓜開胃 按摩刮痧解中暑

2019-06-21 07:52

今天是夏至 吳德榮：全台各地熱到最高點上看37度

2019-06-21 07:39

天母麥當勞熄燈 結束33年歲月

2019-06-21 00:25

超正！專業「調茶師」近距離奉茶 春水堂藝文店22日開幕加碼優惠

2019-06-21 12:23

台灣好行西濱快線28日啟動 百元暢遊嘉南沿海景點

2019-06-21 14:14

韓國瑜主持登革熱會議：新生態防蚊法 養魚吃孑孓

2019-06-21 13:30

秋行軍蟲侵襲 基隆也淪陷 新北達8例

2019-06-20 23:52

北、高、花將連日破36度 新北、台東也亮高溫黃燈

2019-06-21 08:11

國人十大死因癌症37年居首 死亡時鐘快轉10秒

2019-06-21 10:50

今天夏至北回歸線最燦爛！太陽館三龍取火台30秒點燃

2019-06-21 13:17

夏天必去 郵輪式列車載遊客體驗最美花蓮東海岸

2019-06-21 11:27

一支雪糕99元不算貴？ 這原因讓網友想買也買不到

2019-06-21 21:16

金材昱飛巴黎看dunhill大秀 「獅子館長」狂電粉絲 甜喊「腦中出現直接撲倒的畫面」

2019-06-21 12:58

登革熱再增1例 韓國瑜：國軍下月起高雄噴藥

2019-06-21 00:14

因為孩子一幅畫 他讓世界名畫全面「喵化」

2019-06-20 22:52

突然天旋地轉暈眩 竟是這顆小石頭作怪

2019-06-21 14:59

【我見我思】米雅／遇見眨眼的咯咯男孩

2019-06-21 06:00

自殺死亡年輕化 恐與網路成癮症有關

2019-06-21 18:21

失智家屬的心聲 照顧失智母10年 張姐：曾想輕生

2019-06-21 11:44

【我愛一個人煮-69】太陽臉／清爽關東煮

2019-06-21 06:00

連三天36℃熱壞 南台灣心肌梗塞病號激增

2019-06-21 00:10

【新手父母】小羊／這樣陪寶寶玩遊戲

2019-06-21 06:00

商港碼頭6項工作者納責任制影響5500人 勞部27日預告

2019-06-21 17:07

寮國爆發非洲豬瘟 21日零時起帶豬肉罰20萬元

2019-06-20 22:59

感情能否長久必問對方「5個問題」 他的回答會告訴你正確答案！

2019-06-20 21:30

海上觀光新選擇 藍鵲輪今首航蘇花

2019-06-21 19:31

為都市熱島找出口 學者：高屏溪重力引水廣織水廊網

2019-06-21 09:08

影／韓國瑜再談登革熱防治 加強清淤下水道

2019-06-21 12:00

愛睏的小熊熊要被吃掉啦！爆紅鬥牛犬蛋糕店推超Q新作 IG瘋拍

2019-06-21 19:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top