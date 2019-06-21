快tag哈日好友！羽田機場徵求「試玩員」 免費到東京玩3天

2019-06-21 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



東京「羽田機場」為日本重要門戶，每年台灣旅客使用人數更達34萬人。其中光是「薯條三兄弟」，台灣旅客單季的購買金額就將近600萬日圓。為了感謝台灣旅客的支持，羽田機場與華航合作，即日起推出「東京羽田機場體驗特派員徵選活動」，只要是愛玩、愛買、愛日本的人，就有機會獲得日本3天2夜的免費旅遊大獎。

羽田機場距離東京都約30分鐘車程，擁有2座國內線與1座國際線航廈，是日本重要門戶。為了讓旅客在機場內就能感受到日本的文化魅力，機場內的佈置會隨著四季變換，春季灑滿櫻花、夏季盛開繡球花、秋季紅葉紛飛、冬季還有點燈活動，甚至不定期推出帶有濃濃日式風情的祭典活動。另外像是4樓的迷你江戶城「江戶小路」、5樓「TIAT Sky Road」的模擬飛行，也都值得一訪。

根據羽田機場統計，在眾多伴手禮中，以「薯條三兄弟」最受台灣旅客歡迎，其次則為「白色戀人」。其他如東京香蕉的小熊蜂蜜香蕉蛋糕、KitKat伊藤久右衛門宇治抹茶口味等機場限定的點心，也都是推薦商品。