親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

他批軍機疏運唬爛 中央回酸「沒常識」兩方再開火

19歲女暪親友未婚產女 驚慌丟棄垃圾桶嬰不治

橘色涮涮屋海陸極品新菜單「薄切牛舌」、「超肥美活生蠔」老饕準備預約開吃！

2019-06-21 21:04聯合報 記者江佩君╱即時報導

說到台灣頂級鍋物代表？「橘色涮涮屋」首屈一指，開店至今已邁入19年的橘色涮涮屋一向以頂級肉品與活體海鮮自豪，首度發表新菜「薄切牛舌」與「西雅圖活生蠔」，一次端出這兩樣海陸極品美味，屬同業菜單中少見的菜色，讓老饕們更多了吃鍋樂趣。另外，橘色涮涮屋去年9月首度進駐百貨、插旗新光三越A9，成績出色，坪效已超越本店。

吃鍋也能涮牛舌、生煎兩吃活生蠔，以往實在不多見，但為了在一般肉類、海鮮菜單中提供新選擇，橘色涮涮屋第二代經營者、執行長袁悅苓提出了新想法。愛吃牛舌的消費者再也不用只能去燒肉店解饞，而且不同於燒肉店牛舌一盤通常少量，橘色涮涮屋一盤超豪氣有40片，可以涮得過癮；活生蠔也有一個手掌之大，口感清甜爽脆，甜美滋味非常適合夏天。

橘色涮涮屋採用來自紐西蘭的牛舌，團隊找出切成最適合涮煮的薄度，薄切牛舌入鍋只需幾秒鐘，七八分熟口感最適合。可直接入口品嚐鮮味或蘸橘醋醬，入口的鮮甜，讓人忍不住夾起一片片牛舌接力涮入鍋。

另一大吸睛亮點，就是份量可蓋住一整個手掌的「西雅圖活生蠔」，橘色涮涮屋以供應頂級活體海鮮著名，新推出的「活」生蠔當然也不例外。並特別挑選味道鮮甜但不過於濃烈、入口清甜爽脆的西雅圖活生蠔為首選，可以原味入口不蘸任何醬汁吃到純淨海味；或是搭配自製的獨家生蠔醬，帶出有層次感的甘甜滋味。考慮到不吃生食的人，也有提供生蠔乾煎服務。

橘色涮涮屋「薄切牛舌」與「西雅圖活生蠔」新品，在橘色涮涮屋一館、二館、新光三越A9館都能品嚐得到；Extension 1 by橘色僅販售牛舌套餐。

橘色涮涮屋2018年9月首度進駐百貨、插旗新光三越台北信義新天地A9後，帶來許多新客群，更在今年初獲得2019台北米其林指南餐盤推介。橘色涮涮屋第二代經營者、執行長袁保華指出，新光三越A9店開店未滿一年，本店一年業績有1.5億，預估A9店一年會有1億，A9店因面積只有本店的一半，但坪效已超越本店。

袁保華表示，橘色涮涮屋新光三越A9店開了後，有8、9成的客人都是新客，且讓更多年輕族群認識橘色，且開在百貨內相較於本店，客人比較敢走進來，有助於品牌知名度往年輕人擴散。目前A9店也培養出主顧客，身兼橘色涮涮屋A9店長的他，也觀察到有同一個客人已經來吃30幾次，未來拓點仍會朝向百貨設點為方向。

橘色涮涮屋將牛舌手工修清後，切成最適合涮煮的薄度，入鍋涮幾秒就可入口。記者江佩君...
橘色涮涮屋將牛舌手工修清後，切成最適合涮煮的薄度，入鍋涮幾秒就可入口。記者江佩君／攝影
分享
西雅圖活生蠔，體積碩大，幾乎佔據手掌。記者江佩君／攝影
西雅圖活生蠔，體積碩大，幾乎佔據手掌。記者江佩君／攝影
分享
橘色涮涮屋推出新品「西雅圖活生蠔」，單顆270元。記者江佩君／攝影
橘色涮涮屋推出新品「西雅圖活生蠔」，單顆270元。記者江佩君／攝影
分享
橘色涮涮屋推出新品「薄切牛舌」，套餐1,280元、單點1,180元（需另加 10...
橘色涮涮屋推出新品「薄切牛舌」，套餐1,280元、單點1,180元（需另加 10%服務費)。圖／橘色涮涮屋提供
分享

西雅圖紐西蘭米其林
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

夜市美食進軍團購！魏姐包心粉圓「黃金小粉圓」、中崙粿仔伯「干貝麻糬」在家也能吃

2019-06-21 19:39

巴黎男裝周／孔劉笑容融化人心 LV大秀和吳亦凡周湯豪展現帥氣時尚

2019-06-21 21:00

蕭敬騰最想要的香奈兒J12 竟然在王棠云手上

2019-06-21 19:37

昆凌「女生的經典」香奈兒J12自己買給自己 不靠老公送

2019-06-21 19:35

愛睏的小熊熊要被吃掉啦！爆紅鬥牛犬蛋糕店推超Q新作 IG瘋拍

2019-06-21 19:21

卡爾．拉格斐追思會在巴黎大皇宮舉行 蒂妲．史雲頓朗誦文學作品致意

2019-06-21 19:19

銀座白石進軍桃園！日本婚嫁珠寶龍頭開幕好禮大方送

2019-06-21 19:02

巴黎男裝周／ISSEY MIYAKE邀你走進公園的午後時光 Dries Van Noten繁花盛開

2019-06-21 18:15

網路潮模的微霧奶霜唇！「RIMMEL倫敦芮魅」極致絲絨緞光唇釉這幾款色號快筆記

2019-06-21 18:03

台灣虎航今年冬季班表優惠票 24日開搶

2019-06-21 17:55

快搶！這波星巴克新品好潮 聯名PARED圓筒包、筆袋都來了

2019-06-21 17:46

一次品嘗25間米其林餐廳！三星5千有找 創最高CP值

2019-06-21 17:33

龐畢度兒童藝術工作坊開幕 藝術遊戲孩童樂玩

2019-06-21 16:39

炎夏食「筍」好消暑 保庇天后王彩樺大讚：「太甜啦！」

2019-06-21 16:24

限時2天免費搭！巨型「MONO橡皮擦」巴士現身東京 一起歡度50歲

2019-06-21 16:13

IG美到無敵！超浮誇玫瑰花義式手工冰淇淋藏身台南安平

2019-06-21 15:56

國際瑜伽日就是今天！快戴上Apple Watch挑戰得專屬獎章

2019-06-21 15:29

直擊！「LEGO樂高」台灣辦公室以近30萬顆積木打造三寶 下半年將開樂高認證專賣店

2019-06-21 14:30

金材昱飛巴黎看dunhill大秀 「獅子館長」狂電粉絲 甜喊「腦中出現直接撲倒的畫面」

2019-06-21 12:58

超正！專業「調茶師」近距離奉茶 春水堂藝文店22日開幕加碼優惠

2019-06-21 12:23

唱歌、麻將、共餐交友 瑞智互助家庭護失智有溫度

2019-06-21 11:48

百人齊跳洗手舞 艾伯維志工推廣洗手防疫

2019-06-21 10:10

天母麥當勞熄燈 結束33年歲月

2019-06-21 00:25

輕纖、水果風味 氣泡水推新品

2019-06-20 23:39

氣泡特調咖啡 超商搶攻商機

2019-06-20 23:32

林佳鋒連任表演藝術聯盟理事長 將提觀眾培養政策建議

2019-06-20 23:26

因為孩子一幅畫 他讓世界名畫全面「喵化」

2019-06-20 22:52

「G!POP流行音樂節」7月6日重磅回歸 免費門票入場嗨翻天！

2019-06-20 22:42

孔劉現身巴黎看LV秀重現鬼怪一身黑 孔太太：「老公褲子怎麼了」

2019-06-20 22:02

328元韓式料理只要99元！涓豆腐「台中麗寶店」慶開幕 免費吃韓風霜淇淋

2019-06-20 21:39

肯爺「神鞋」周六開賣！「阿公阿嬤」代買部隊提前兩天卡位

2019-06-20 21:35

教父級設計師李明道打造 新光三越這三店捕獲黑白巨貓

2019-06-20 21:13

7-11亞洲特色泡麵新貨到！獨家「日清UFO特濃日式炒麵」醬香超大碗

2019-06-20 20:42

貓奴準備前往參拜！世界名畫全部「喵化」的「貓美術館」來台

2019-06-20 19:29

MCM夏日螢光黃系列超性感 BURBERRY也限量開賣螢光鞋

2019-06-20 18:58

冰過更好吃！7-11推「新竹福源花生醬蛋捲」吃得到滿嘴花生香

2019-06-20 18:55

超商變身冰果室！OKmart獨家「現刨珍奶雪花冰」　還能自選配料

2019-06-20 18:25

布蕾控快衝！八月堂新品「焦糖烤布蕾」 每日限量40顆

2019-06-20 17:48

巴黎男裝周／始祖鳥飛翔的VALENTINO烏托邦異境 Off-White x Futura x Nike球鞋準備開搶

2019-06-20 17:24
看更多

熱門文章

注意！再過19天沒換新式身障手冊將被註銷資格

2019-06-21 16:24

孔劉現身巴黎看LV秀重現鬼怪一身黑 孔太太：「老公褲子怎麼了」

2019-06-20 22:02

全球三分之二旅客搭飛機時偏好窗邊座位 這二國例外

2019-06-21 09:36

鋒面靠近 周日變天 中部以北豪大雨

2019-06-21 11:49

每日星座運勢／獅子事業運佳獲肯定 愛情運勢超強

2019-06-21 00:00

台灣黑熊現身村莊！ 霧鹿國小替代役男凌晨抽菸驚見熊蹤

2019-06-21 15:47

周末鋒面接近 菲律賓東方生成低氣壓

2019-06-21 00:09

花蓮飆38.1度高溫 氣象局：自動測站無歷史紀錄

2019-06-21 13:52

影／台灣藍鵲全身抖不停 原來是在洗「蟻浴」

2019-06-21 07:56

40歲婦金獅湖市場購物染登革熱 隱藏孳生源找到了

2019-06-21 16:34

夏至熱吃鳳梨、西瓜開胃 按摩刮痧解中暑

2019-06-21 07:52

直擊！「LEGO樂高」台灣辦公室以近30萬顆積木打造三寶 下半年將開樂高認證專賣店

2019-06-21 14:30

今天是夏至 吳德榮：全台各地熱到最高點上看37度

2019-06-21 07:39

天母麥當勞熄燈 結束33年歲月

2019-06-21 00:25

超正！專業「調茶師」近距離奉茶 春水堂藝文店22日開幕加碼優惠

2019-06-21 12:23

韓國瑜主持登革熱會議：新生態防蚊法 養魚吃孑孓

2019-06-21 13:30

台灣好行西濱快線28日啟動 百元暢遊嘉南沿海景點

2019-06-21 14:14

秋行軍蟲侵襲 基隆也淪陷 新北達8例

2019-06-20 23:52

北、高、花將連日破36度 新北、台東也亮高溫黃燈

2019-06-21 08:11

國人十大死因癌症37年居首 死亡時鐘快轉10秒

2019-06-21 10:50

今天夏至北回歸線最燦爛！太陽館三龍取火台30秒點燃

2019-06-21 13:17

眼睛也要防曬！想買太陽眼鏡前 先聽聽眼科醫師怎麼說

2019-06-20 21:36

因為孩子一幅畫 他讓世界名畫全面「喵化」

2019-06-20 22:52

夏天必去 郵輪式列車載遊客體驗最美花蓮東海岸

2019-06-21 11:27

登革熱再增1例 韓國瑜：國軍下月起高雄噴藥

2019-06-21 00:14

金材昱飛巴黎看dunhill大秀 「獅子館長」狂電粉絲 甜喊「腦中出現直接撲倒的畫面」

2019-06-21 12:58

感情能否長久必問對方「5個問題」 他的回答會告訴你正確答案！

2019-06-20 21:30

通報秋行軍蟲首功獲頒獎金了 蘇貞昌親邀致謝

2019-06-20 22:44

突然天旋地轉暈眩 竟是這顆小石頭作怪

2019-06-21 14:59

【我見我思】米雅／遇見眨眼的咯咯男孩

2019-06-21 06:00

肯爺「神鞋」周六開賣！「阿公阿嬤」代買部隊提前兩天卡位

2019-06-20 21:35

【我愛一個人煮-69】太陽臉／清爽關東煮

2019-06-21 06:00

連三天36℃熱壞 南台灣心肌梗塞病號激增

2019-06-21 00:10

【新手父母】小羊／這樣陪寶寶玩遊戲

2019-06-21 06:00

寮國爆發非洲豬瘟 21日零時起帶豬肉罰20萬元

2019-06-20 22:59

失智家屬的心聲 照顧失智母10年 張姐：曾想輕生

2019-06-21 11:44

為都市熱島找出口 學者：高屏溪重力引水廣織水廊網

2019-06-21 09:08

商港碼頭6項工作者納責任制影響5500人 勞部27日預告

2019-06-21 17:07

自殺死亡年輕化 恐與網路成癮症有關

2019-06-21 18:21

328元韓式料理只要99元！涓豆腐「台中麗寶店」慶開幕 免費吃韓風霜淇淋

2019-06-20 21:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top