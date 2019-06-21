橘色涮涮屋海陸極品新菜單「薄切牛舌」、「超肥美活生蠔」老饕準備預約開吃！

2019-06-21 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



說到台灣頂級鍋物代表？「橘色涮涮屋」首屈一指，開店至今已邁入19年的橘色涮涮屋一向以頂級肉品與活體海鮮自豪，首度發表新菜「薄切牛舌」與「西雅圖活生蠔」，一次端出這兩樣海陸極品美味，屬同業菜單中少見的菜色，讓老饕們更多了吃鍋樂趣。另外，橘色涮涮屋去年9月首度進駐百貨、插旗新光三越A9，成績出色，坪效已超越本店。

吃鍋也能涮牛舌、生煎兩吃活生蠔，以往實在不多見，但為了在一般肉類、海鮮菜單中提供新選擇，橘色涮涮屋第二代經營者、執行長袁悅苓提出了新想法。愛吃牛舌的消費者再也不用只能去燒肉店解饞，而且不同於燒肉店牛舌一盤通常少量，橘色涮涮屋一盤超豪氣有40片，可以涮得過癮；活生蠔也有一個手掌之大，口感清甜爽脆，甜美滋味非常適合夏天。

橘色涮涮屋採用來自紐西蘭的牛舌，團隊找出切成最適合涮煮的薄度，薄切牛舌入鍋只需幾秒鐘，七八分熟口感最適合。可直接入口品嚐鮮味或蘸橘醋醬，入口的鮮甜，讓人忍不住夾起一片片牛舌接力涮入鍋。

另一大吸睛亮點，就是份量可蓋住一整個手掌的「西雅圖活生蠔」，橘色涮涮屋以供應頂級活體海鮮著名，新推出的「活」生蠔當然也不例外。並特別挑選味道鮮甜但不過於濃烈、入口清甜爽脆的西雅圖活生蠔為首選，可以原味入口不蘸任何醬汁吃到純淨海味；或是搭配自製的獨家生蠔醬，帶出有層次感的甘甜滋味。考慮到不吃生食的人，也有提供生蠔乾煎服務。

橘色涮涮屋「薄切牛舌」與「西雅圖活生蠔」新品，在橘色涮涮屋一館、二館、新光三越A9館都能品嚐得到；Extension 1 by橘色僅販售牛舌套餐。

橘色涮涮屋2018年9月首度進駐百貨、插旗新光三越台北信義新天地A9後，帶來許多新客群，更在今年初獲得2019台北米其林指南餐盤推介。橘色涮涮屋第二代經營者、執行長袁保華指出，新光三越A9店開店未滿一年，本店一年業績有1.5億，預估A9店一年會有1億，A9店因面積只有本店的一半，但坪效已超越本店。