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巴黎男裝周／孔劉笑容融化人心 LV大秀和吳亦凡周湯豪展現帥氣時尚

2019-06-21 21:00聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

男孩、襁褓、成長與永不磨滅的純真，似乎是男裝藝術總監Virgil Abloh心中縈繞不去的命題，從綠野仙蹤、男孩成長三部曲等前季元素鋪陳至今，甫於巴黎太子廣場（Place Dauphine）發表的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）2020春夏男裝秀，現場有冰淇淋餐車、氣球、充氣城堡等一切男孩與嬉戲的符碼，而嘉賓們就坐在公園椅上，觀賞Virgil Abloh令人期待的作品。

秀上的紅色Fashion House充氣城堡，象徵男人們的創意工坊（Men’s Atelier），路易威登圖書館（Librairie Luis Vuitton）當日限量提供以Virgil Abloh的成年禮（Coming of Age）為題的雜誌，他則在秀前穿上技工（technician）的綠色服裝，為工作人員逐件手繪工作服；幸運之神眷顧廣場兩旁民宅的人們，不用申請秀票，只要打開窗就可以看秀，這也正是Virgil Abloh熱愛營造的劇場式伸展台，吳亦凡也開心地用現場發放的迷你肥皂水吹起泡泡，在微博寫上「重返童心」。

在2020春夏男裝中，Virgil Abloh用花卉、露營、風箏等符號，細細縫綴童年，尤其花朵是當季男裝的亮點，用嶄新的角度或不同方式演繹，凸顯它在城市中是常見卻又常被忽略的存在感；而整座廣場的綠意，也呼應春夏男裝發表至今的自然綠景趨勢。

服裝輪廓則是在散漫自由與拘謹俐落之間擺盪，就像小孩子穿的都無視教條與性別規範，直到年紀漸長才在不同社會觀點與視覺元素中修正，在撒野男孩、沉穩男人的雙重氛圍間，講述男裝的無限可能性。

解構Virgil Abloh童心　已非關男孩

雖說童心是最單純無染的，Virgil Abloh卻以隱喻或裝飾等層疊幽微，講述關於一個男孩的一切。大秀發表的場地有冰淇淋、七彩泡泡、充氣溜滑梯，儼然是小男孩最嚮往的天堂，抑或是藝術總監本人最想重返的無憂，因此成為場景架構。

作為本季主題的花朵，以手袋與帽沿的裝飾、服裝上的印花、毛線針織等型態出現，有真也有假，而其中的毛線編織具有母親的手感與溫暖，成為前襟、領圍的裝飾，像是把慈母的愛做為家的意象，就放在離心口不遠的地方，也象徵每個野放的男孩都有回歸的矛盾。在這場男裝秀前發佈的視覺意象，是一只綠色的模糊風箏，象徵追夢的孩子手中所掌握的甘美時光，也彷彿隨時都會飛走，而風箏也成了秀上罩衫與包款的輪廓，綠色元素則大量出現在現場遮陽棚、工作人員服裝、秀上服裝等，即使手袋也有草地般的短絨monogram細節新設計，就像放飛的風箏總要回返綠色大地，在起飛與降落之間，也透露Virgil Abloh身為時尚遊人卻賦歸鄉愁的渴望。

服裝上的LV金屬裝飾相當細緻而精巧。圖／LV提供
服裝上的LV金屬裝飾相當細緻而精巧。圖／LV提供
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周湯豪在秀上與Virgil Abloh合影。圖／LV提供
周湯豪在秀上與Virgil Abloh合影。圖／LV提供
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鮮豔的桃紅色搭配藍色印花襯衫，猶如花朵與天空的寫照。圖／LV提供
鮮豔的桃紅色搭配藍色印花襯衫，猶如花朵與天空的寫照。圖／LV提供
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淡灰、紫、藍色罩衫來自層層疊疊的烏干紗，短絨毛monogram包款則是本季新貌。...
淡灰、紫、藍色罩衫來自層層疊疊的烏干紗，短絨毛monogram包款則是本季新貌。圖／LV提供
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以Damier做變化的的全新結構手提袋。圖／LV提供
以Damier做變化的的全新結構手提袋。圖／LV提供
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服裝下襬或褲裝的剪裁，靈感都來自花瓣的輪廓。圖／LV提供
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Virgil Abloh好友吉吉哈蒂德力挺路易威登2020春夏男裝秀。圖／LV提...
Virgil Abloh好友吉吉哈蒂德力挺路易威登2020春夏男裝秀。圖／LV提供
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吳亦凡在微博的照片寫著「重返童年」，在路易威登大秀現場吹泡泡。圖／取自微博
吳亦凡在微博的照片寫著「重返童年」，在路易威登大秀現場吹泡泡。圖／取自微博
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髮型永遠意趣難解的吳亦凡，也是路易威登2020春夏男裝秀嘉賓之一。圖／LV提供
髮型永遠意趣難解的吳亦凡，也是路易威登2020春夏男裝秀嘉賓之一。圖／LV提供
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Virgil Abloh以多重視角演繹花卉，是2020春夏男裝的主題，服裝邊角還...
Virgil Abloh以多重視角演繹花卉，是2020春夏男裝的主題，服裝邊角還有草寫的LOUIS VUITTON字樣。圖／LV提供
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多口袋的工裝設計延續前季，方形風箏造型則是呼應本季大秀意象。圖／LV提供
多口袋的工裝設計延續前季，方形風箏造型則是呼應本季大秀意象。圖／LV提供
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PVC壓印及拼接monogram是品牌工藝之作。圖／LV提供
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周湯豪獲邀前往巴黎觀賞2020春夏男裝大秀。圖／LV提供
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Virgil Abloh與孔劉在秀上合影。圖／LV提供
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男神孔劉是2020春夏路易威登男裝秀的一大亮點。圖／LV提供
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風箏意象是2020春夏男裝主視覺，也延伸出男裝的斗篷、風衣剪裁。圖／LV提供
風箏意象是2020春夏男裝主視覺，也延伸出男裝的斗篷、風衣剪裁。圖／LV提供
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以戶外運動、露營旅行為核心概念，打造亮眼的潮流包款。圖／LV提供
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2020春夏男裝也出現了以帽箱（Boite Chapeau）為靈感的新款手袋。圖...
2020春夏男裝也出現了以帽箱（Boite Chapeau）為靈感的新款手袋。圖／LV提供
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韓團WINNER的成員宋旻浩（Mino）成為伸展台上的模特兒，是一大驚喜。圖／L...
韓團WINNER的成員宋旻浩（Mino）成為伸展台上的模特兒，是一大驚喜。圖／LV提供
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立體毛線編織花朵，點題2020春夏以花卉為表現的概念。圖／LV提供
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