巴黎男裝周／孔劉笑容融化人心 LV大秀和吳亦凡周湯豪展現帥氣時尚

2019-06-21 21:00 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



男孩、襁褓、成長與永不磨滅的純真，似乎是男裝藝術總監Virgil Abloh心中縈繞不去的命題，從綠野仙蹤、男孩成長三部曲等前季元素鋪陳至今，甫於巴黎太子廣場（Place Dauphine）發表的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）2020春夏男裝秀，現場有冰淇淋餐車、氣球、充氣城堡等一切男孩與嬉戲的符碼，而嘉賓們就坐在公園椅上，觀賞Virgil Abloh令人期待的作品。

秀上的紅色Fashion House充氣城堡，象徵男人們的創意工坊（Men’s Atelier），路易威登圖書館（Librairie Luis Vuitton）當日限量提供以Virgil Abloh的成年禮（Coming of Age）為題的雜誌，他則在秀前穿上技工（technician）的綠色服裝，為工作人員逐件手繪工作服；幸運之神眷顧廣場兩旁民宅的人們，不用申請秀票，只要打開窗就可以看秀，這也正是Virgil Abloh熱愛營造的劇場式伸展台，吳亦凡也開心地用現場發放的迷你肥皂水吹起泡泡，在微博寫上「重返童心」。

在2020春夏男裝中，Virgil Abloh用花卉、露營、風箏等符號，細細縫綴童年，尤其花朵是當季男裝的亮點，用嶄新的角度或不同方式演繹，凸顯它在城市中是常見卻又常被忽略的存在感；而整座廣場的綠意，也呼應春夏男裝發表至今的自然綠景趨勢。

服裝輪廓則是在散漫自由與拘謹俐落之間擺盪，就像小孩子穿的都無視教條與性別規範，直到年紀漸長才在不同社會觀點與視覺元素中修正，在撒野男孩、沉穩男人的雙重氛圍間，講述男裝的無限可能性。

解構Virgil Abloh童心 已非關男孩

雖說童心是最單純無染的，Virgil Abloh卻以隱喻或裝飾等層疊幽微，講述關於一個男孩的一切。大秀發表的場地有冰淇淋、七彩泡泡、充氣溜滑梯，儼然是小男孩最嚮往的天堂，抑或是藝術總監本人最想重返的無憂，因此成為場景架構。