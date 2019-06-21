夜市美食進軍團購！魏姐包心粉圓「黃金小粉圓」、中崙粿仔伯「干貝麻糬」在家也能吃

2019-06-21 19:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



超人氣的夜市美食，不用出門就能團購送到家！羅東夜市超人氣的「魏姐包心粉圓」就在團購網首次開賣，除了招牌的包心粉圓之外，ihergo愛合購還獨家首賣色彩繽紛、超適合拍照的黃金小粉圓，每日可賣出超過300份；IG超紅的打卡美食也進軍團購市場，ihergo愛合購獨家販售「中崙粿仔伯」的招牌商品干貝麻糬，目前下單得等候約兩周才能出貨，可見買氣極旺。

不少夜市美食雖然擁有高人氣，但因受地區限制，店家要拓展客源並不簡單，不少名店因此選擇從網路拓展，團購網是許多店家的首選，因為團購市場有大批的吃貨，喜歡揪團買各地美食。像是基隆廟口夜市的鼎邊趖進軍團購多年，招牌的鼎邊趖每一份相當於店面的3碗，最高一周就能賣出1,100多份，相當於賣出3,300多碗。

ihergo愛合購觀察近日銷售數字發現，羅東夜市的魏姐包心粉圓、逢甲夜市的經家味東山鴨頭最熱銷，本周平均日賣達300份。魏姐包心粉圓剛在團購網開賣，販售商品包括超人氣的包心粉圓、桂圓紫米粥，另外還有ihergo愛合購獨家首賣的黃金小粉圓，粉圓內餡包覆紫玉地瓜與黃金地瓜，雙色輝映顏值超高，解凍後熱水煮滾就可以吃到原汁原味。