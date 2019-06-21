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蕭敬騰最想要的香奈兒J12 竟然在王棠云手上

2019-06-21 19:37聯合報 記者孫曼╱即時報導

香奈兒（CHANEL）為歡慶膾炙人口的經典腕表J12推出近20年來首度改版上市，於6月21日假台北松菸文創園區1號倉庫舉辦歡慶酒會。全新J12不但搭載Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，在外觀細節上也精進升級、更臻完美。現場比照巴黎活動現場打造水池，讓腕表彷彿帆船漂浮其上，完美連結J12誕生時以運動為靈感、帆船為名的淵源。香奈兒更原汁原味重現上海的趣味互動影片裝置，並在台北打造巴黎芳登廣場總店的貴賓室空間。出席派對的品牌好友蕭敬騰自己收藏多款香奈兒J12腕表，聊到自己最喜歡的J12卻是一枚遺憾沒搶到的限量表，巧的是原來也是王棠云老公余文樂送給她戴的Mademoiselle J12。

蕭敬騰今天全身香奈兒現身，他解釋道雖然香奈兒還是以女性為主，但其實許多服裝設計也偏中性，「包括像新的J12，因為是運動概念，所以也很適合我。」自己收藏有多款香奈兒J12腕表的他，介紹今天配戴的新品，認為新的透明底蓋可以透視機芯的設計別具特色，「J12的特色就是抗磨精密陶瓷，是它最大的視覺享受，一看就知道是香奈兒。」不過愛表的他心中最喜歡的卻是很遺憾沒有收藏到的一枚2017年Mademoiselle J12限量表，上面有卡通版香奈兒女士以雙手當作指針指示時間，他笑著看著香奈兒的工作人員說：「這遺憾應該還滿好補救的吧？」

不過蕭敬騰的這枚遺憾，倒是有被王棠云的老公余文樂搶到。王棠云說在17歲生日的時候，家人就送了一枚白色的J12作為禮物，她當時挑了很久不想要太女性化的表款，認為J12「有點運動又很優雅，柔中帶剛，很好搭配也很實用。」而老公余文樂看她喜歡J12，也大方把所收藏的Mademoiselle J12限量表表帶改小送給她配戴。

香奈兒J21腕表自2000年誕生以來，流暢的運動感線條、洗鍊經典的黑白色調，立刻席捲全球，成為時尚男女造型打扮不可或缺的單品。如今改版新風貌，在不改動J12傳奇的特徵下，採一體成型的抗磨精密陶磁打造，雖較厚實但流暢的線條維持了視覺上的輕盈感、加長的鍊結更顯優雅。表圈凹型切口由30增加至40個、表橋瘦身、重新設計的數字的字體和時標也以陶瓷精製、並統一指針的規格。而首次配置的藍寶石水晶玻璃底蓋，可以欣賞到瑞士KENISSI製表廠打造的全新Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，鏤空自動盤圓弧的設計是為品牌標誌， 經 COSC（瑞士官方天文台測試組織）認證、備有70小時動力儲存，香奈兒並提供長達5年的保固。

派對現場比照巴黎活動現場打造水池，讓腕表彷彿帆船漂浮其上，完美連結J12誕生時以...
派對現場比照巴黎活動現場打造水池，讓腕表彷彿帆船漂浮其上，完美連結J12誕生時以運動為靈感、帆船為名的淵源。圖／香奈兒提供
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J12腕表鑽石時標款，38毫米白色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12...
J12腕表鑽石時標款，38毫米白色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，22萬7,000元。圖／香奈兒提供
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J12腕表鑽石時標款，38毫米黑色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12...
J12腕表鑽石時標款，38毫米黑色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，22萬7,000元。圖／香奈兒提供
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蕭敬騰出席香奈兒J12腕表上市酒會。記者蘇建忠／攝影
蕭敬騰出席香奈兒J12腕表上市酒會。記者蘇建忠／攝影
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J12腕表鑽石時標款，38毫米黑色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12...
J12腕表鑽石時標款，38毫米黑色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，22萬7,000元。圖／香奈兒提供
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全新J12腕表改版全新風貌，並不改動J12之所以成為傳奇的特徵，但細節更為精緻。...
全新J12腕表改版全新風貌，並不改動J12之所以成為傳奇的特徵，但細節更為精緻。圖／香奈兒提供
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派對現場比照巴黎活動現場打造水池，讓腕表彷彿帆船漂浮其上，完美連結J12誕生時以...
派對現場比照巴黎活動現場打造水池，讓腕表彷彿帆船漂浮其上，完美連結J12誕生時以運動為靈感、帆船為名的淵源。圖／香奈兒提供
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王棠云以紅唇妝搭配黑金色系服裝出席香奈兒J12腕表上市酒會。記者蘇建忠／攝影
王棠云以紅唇妝搭配黑金色系服裝出席香奈兒J12腕表上市酒會。記者蘇建忠／攝影
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J12腕表數字時標款，38毫米白色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12...
J12腕表數字時標款，38毫米白色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，18萬5,000元。圖／香奈兒提供
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J12腕表數字時標款，38毫米黑色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12...
J12腕表數字時標款，38毫米黑色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，18萬5,000元。圖／香奈兒提供
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王棠云以紅唇妝搭配黑金色系服裝出席香奈兒J12腕表上市酒會。記者蘇建忠／攝影
王棠云以紅唇妝搭配黑金色系服裝出席香奈兒J12腕表上市酒會。記者蘇建忠／攝影
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J12腕表數字時標款，38毫米黑色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12...
J12腕表數字時標款，38毫米黑色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，18萬5,000元。圖／香奈兒提供
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全新J12腕表搭載的CALIBER 12.1自動上鍊機械機芯，由KENISSI表...
全新J12腕表搭載的CALIBER 12.1自動上鍊機械機芯，由KENISSI表廠打造，具70小時動力儲存功能、經 COSC瑞士官方天文台測試組織認證。圖／香奈兒提供
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派對場景之一為彷彿巴黎芳登廣場總店的貴賓室空間。圖／香奈兒提供
派對場景之一為彷彿巴黎芳登廣場總店的貴賓室空間。圖／香奈兒提供
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