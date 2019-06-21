昆凌「女生的經典」香奈兒J12自己買給自己 不靠老公送

2019-06-21 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



香奈兒（CHANEL）為歡慶膾炙人口的經典腕表J12推出近20年來首度改版上市，於6月21日假台北松菸文創園區1號倉庫舉辦歡慶酒會。現場比照巴黎活動現場打造水池，讓腕表彷彿帆船漂浮其上，完美連結J12誕生時以運動為靈感、帆船為名的淵源。香奈兒更原汁原味重現上海的趣味互動影片裝置，並在台北打造巴黎芳登廣場總店的貴賓室空間。品牌好友昆凌暑假即將有兩部電影上檔，穿著香奈兒以埃及為靈感的巴黎-紐約工坊系列黑金圖案馬甲上衣，搭配黑色數字時標款香奈兒J12腕表和Coco Crush珠寶，顯得俐落又性感。她笑說第一次看到這系列衣服就覺得很是她的菜，從家裡出門時老公周杰倫還稱讚她：「bling bling的很好看。」昆凌表示自己在20歲的時候買給自己的第一只手表就是香奈兒的J12，因為這是「女生的經典」，而若要從香奈兒的包包、香水、和J12三大經典中選一樣，她認為還是會選表，因為「包包有很多款。」不過正因為自己已經買了J12把額度用掉了，所以老公沒有買給她過。

今天同場跑趴的還有一身帥氣黑色出席的楊乃文，她笑著承認香奈兒對她來說有致命的吸引力，除了很喜歡這次混搭的Coco Crush珠寶，還大讚新款J12「太帥了，很符合我的個性！最喜歡通透的表背可以看到機芯，有點陰陽的感覺。」去年曾為香奈兒Coco Crush來台的泰國女星茱蒂蒙，這次與曾同劇的男星James一起來台跑趴，首次來台參加香奈兒活動的James表示很興奮因次特地打扮，也很期待晚上和明天可以品嚐台灣美食。