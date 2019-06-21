愛睏的小熊熊要被吃掉啦！爆紅鬥牛犬蛋糕店推超Q新作 IG瘋拍
曾因鬥牛犬蛋糕在社群網上爆紅、台中區華美街知名的「耕者有其甜」蛋糕店，又推出超級可愛新作了！繼鬥牛犬蛋糕跟白色小海豹（海寶）蛋糕後，這款「小熊睏寶」造型蛋糕出現，看它睡得好深沉好熟的樣子，怎麼可以趁熊之危狠心吃光呢？
IG粉絲在「小熊睏寶」推出時，搶鮮拍照分享，引發一波甜點控打卡熱潮。看看這超級療癒睡相跟可愛小熊屁屁，可說是360度拍照都美的一款蛋糕，可說是可愛到無死角，無論是少女想跟閨蜜分享當午茶、或買給螞蟻人慶生，都很合適。
網友分享這款「小熊睏寶」蛋糕的口感，吃起來是柔軟慕斯焦糖風味。「耕者有其甜」第一款爆紅的狗狗是巧克力慕斯，紅到日本去的小海豹蛋糕則是酸甜風的檸檬柳橙慕斯口味，加上最愛睡覺的「小熊睏寶」造型蛋糕登場，這鎮店「三寶」真的是專門來負責融化人心！但慕斯類商品只要離開冰箱就要趕緊品嘗，所以拍照速度也要快。
目前店內各式造型蛋糕都採每日限量供應，怕買不到可提前先電話預訂排隊，店家營業資訊或公休日可上粉絲團查詢。
哪裡吃
耕者有其甜
地址：台中市西區華美街234號
小熊睏寶290元
售價如有調整以現場實際公佈為準
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