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卡爾．拉格斐追思會在巴黎大皇宮舉行 蒂妲．史雲頓朗誦文學作品致意

2019-06-21 19:19聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

香奈兒與FENDI、KARL LAGERFELD三品牌攜手，在巴黎時間的6月20日晚間，舉辦了一場致敬卡爾．拉格斐的追思會（KARL FOR EVER），包括蒂妲．史雲頓（Tilda Swinton）朗誦文學作品，鋼琴家郎朗、歌手菲瑞．威廉斯（Pharrell Williams）都登台演出，向深刻影響了他們的傳奇人物及好友卡爾致敬。

刻正發表2020春夏男裝的巴黎，聚集了許多時尚聞人，卡爾．拉格斐的追思會在當地時間6月20日舉行，由歌劇導演暨策展人勞勃．卡爾森（Robert Carsen）策劃，活動現場的螢幕播放卡爾一生的珍貴影像片段，也穿插著周圍的人們與朋友對他的見解、讚賞，呈現這位設計巨擘的多重面向。

知名演員、音樂家及舞蹈家也獻上表演，以不同方式演繹了卡爾所喜愛的音樂或文學作品，卡拉．迪樂芬妮（Cara Delevingne）和仙氣飄飄的蒂妲．史雲頓誦讀卡爾鍾愛的文學著作，例如作家維吉尼亞．吳爾芙（Virginia Woolf）、作家科萊特（Colette）等作品；小提琴家查理．席姆（Charlie Siem）演奏了卡爾的母親伊麗莎白喜愛的帕格尼尼樂章，阿根廷舞蹈家German Cornejo以卡爾最愛的探戈演出，鋼琴家郎朗則是用卡爾設計的史坦威150周年紀念版鋼琴演奏蕭邦作品，「菲董」菲瑞．威廉斯也在現場演唱，共同在最具代表性的巴黎大皇宮向卡爾致敬。

追思會現場懸掛、布置了知名攝影師們所拍攝的卡爾不同時期影像，共有56幅巨型肖像，前來追思的賓客共約2,500位，會場以老佛爺最摯愛的黑、白兩色打造，點綴少許紅色，向這位傳奇人物致意與道別。

安娜溫圖與香奈兒時裝總裁Bruno Pavlovsky在追思會現場合影。圖／香奈...
安娜溫圖與香奈兒時裝總裁Bruno Pavlovsky在追思會現場合影。圖／香奈兒提供
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香奈兒設計總監Virginie Viard。圖／香奈兒提供
香奈兒設計總監Virginie Viard。圖／香奈兒提供
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超模克勞蒂亞．雪佛到場致意。圖／香奈兒提供
超模克勞蒂亞．雪佛到場致意。圖／香奈兒提供
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蒂妲．史雲頓朗讀卡爾喜愛的文學作品，張力十足。圖／香奈兒提供
蒂妲．史雲頓朗讀卡爾喜愛的文學作品，張力十足。圖／香奈兒提供
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蒂妲．史雲頓朗讀卡爾喜愛的文學作品。圖／香奈兒提供
蒂妲．史雲頓朗讀卡爾喜愛的文學作品。圖／香奈兒提供
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卡爾．拉格斐追思會在巴黎大皇宮舉行。圖／香奈兒提供
卡爾．拉格斐追思會在巴黎大皇宮舉行。圖／香奈兒提供
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菲董在卡爾．拉格斐追思會現場表演。圖／香奈兒提供
菲董在卡爾．拉格斐追思會現場表演。圖／香奈兒提供
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仙氣飄飄的蒂妲．史雲頓朗讀卡爾喜愛的文學作品。圖／香奈兒提供
仙氣飄飄的蒂妲．史雲頓朗讀卡爾喜愛的文學作品。圖／香奈兒提供
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卡爾．拉格斐追思會齊聚2,500人參與。圖／香奈兒提供
卡爾．拉格斐追思會齊聚2,500人參與。圖／香奈兒提供
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蒂妲．史雲頓朗讀卡爾喜愛的文學作品。圖／香奈兒提供
蒂妲．史雲頓朗讀卡爾喜愛的文學作品。圖／香奈兒提供
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