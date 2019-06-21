卡爾．拉格斐追思會在巴黎大皇宮舉行 蒂妲．史雲頓朗誦文學作品致意

2019-06-21 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



香奈兒與FENDI、KARL LAGERFELD三品牌攜手，在巴黎時間的6月20日晚間，舉辦了一場致敬卡爾．拉格斐的追思會（KARL FOR EVER），包括蒂妲．史雲頓（Tilda Swinton）朗誦文學作品，鋼琴家郎朗、歌手菲瑞．威廉斯（Pharrell Williams）都登台演出，向深刻影響了他們的傳奇人物及好友卡爾致敬。

刻正發表2020春夏男裝的巴黎，聚集了許多時尚聞人，卡爾．拉格斐的追思會在當地時間6月20日舉行，由歌劇導演暨策展人勞勃．卡爾森（Robert Carsen）策劃，活動現場的螢幕播放卡爾一生的珍貴影像片段，也穿插著周圍的人們與朋友對他的見解、讚賞，呈現這位設計巨擘的多重面向。

知名演員、音樂家及舞蹈家也獻上表演，以不同方式演繹了卡爾所喜愛的音樂或文學作品，卡拉．迪樂芬妮（Cara Delevingne）和仙氣飄飄的蒂妲．史雲頓誦讀卡爾鍾愛的文學著作，例如作家維吉尼亞．吳爾芙（Virginia Woolf）、作家科萊特（Colette）等作品；小提琴家查理．席姆（Charlie Siem）演奏了卡爾的母親伊麗莎白喜愛的帕格尼尼樂章，阿根廷舞蹈家German Cornejo以卡爾最愛的探戈演出，鋼琴家郎朗則是用卡爾設計的史坦威150周年紀念版鋼琴演奏蕭邦作品，「菲董」菲瑞．威廉斯也在現場演唱，共同在最具代表性的巴黎大皇宮向卡爾致敬。