銀座白石進軍桃園！日本婚嫁珠寶龍頭開幕好禮大方送

2019-06-21 19:02 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



在日本以優於業界，提供GIA、Sarine Light及CGL三重國際鑽石檢定認證婚嫁美鑽的知名品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI）全新桃園新光三越站前店開幕。看好桃園的結婚率及出生率皆居六都之冠，品牌特地開設繼台北高雄之後的第一家專櫃，店面以白金色調包圍象徵品牌「希臘・愛琴海」理念的深淺藍色地中海地毯，開幕期間更提供多項優惠，是有意挑選婚戒的新人精打細算的好機會。