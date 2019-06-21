銀座白石進軍桃園！日本婚嫁珠寶龍頭開幕好禮大方送
在日本以優於業界，提供GIA、Sarine Light及CGL三重國際鑽石檢定認證婚嫁美鑽的知名品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI）全新桃園新光三越站前店開幕。看好桃園的結婚率及出生率皆居六都之冠，品牌特地開設繼台北高雄之後的第一家專櫃，店面以白金色調包圍象徵品牌「希臘・愛琴海」理念的深淺藍色地中海地毯，開幕期間更提供多項優惠，是有意挑選婚戒的新人精打細算的好機會。
求婚旺季即將到來，但「不知道另一半戒圍」一直是許多男性的最大困擾，品牌最著名的服務「Smile propose ring」，透過特殊設計的戒台可自動調整至符合另一半指圍大小，成為萬無一失的求婚神器。開幕期間更可搭配「求婚神助攻完美套牢她的心」方案，協助營造浪漫的氣氛 。同時即日起至6月30日止，「開幕限定特典」方案，購買戒指即選贈價值2,000圓的18色「秘語寶石」；於桃園專櫃消費滿66,000元即贈品牌特製象印聯名保溫瓶乙個、滿$100,000另加贈號稱「毛巾界愛馬仕」的伊織今治毛巾禮盒乙組；若透過網路預約即享即贈閃耀鑽石筆乙對；限定桃園專櫃完成網路預約賞鑽，另享超人氣烘焙品牌MIOPANE 經典口味貝果兩份，以滿滿的贈禮象徵對新人衷心的祝福。
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