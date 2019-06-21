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巴黎男裝周／ISSEY MIYAKE邀你走進公園的午後時光 Dries Van Noten繁花盛開

2019-06-21 18:15聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

三宅一生ISSEY MIYAKE的男裝品牌HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE在巴黎發表2020春夏系列，以「公園漫步（A Walk in the Park）」為主題，設計依順身型、隨移動而變化光線褶影的男裝，在孚日廣場（Place des Vosges）以打擊樂團的表演為襯，上演一頁輕鬆愉快的時尚型男日記。

HOMME PLISSÉ強調融入日常的穿搭，將「現代男性的所有日常」作為概念，包括洽公、運動、奔跑、散步都適穿，將休閒與時髦結合，以Miyake Pleats的標誌性縐褶為基底，安排模特兒們在公園走秀，每一位親臨服裝秀現場的觀眾都是伸展台的一部分。男裝秀的開秀起自模特兒的漫步，身穿色彩飽和大膽的縐褶上衣、褲子和外套，呈現春夏新款，有趣的是隨著忽來的細雨，模特兒們也撐起雨傘，氣候也成了大秀的內容之一，後續更以奔跑、翻滾、踢球男孩來呼應所有日常的核心精神。

最後在女性打擊樂團Zalindê的樂聲中，模特兒再次出場隨節奏舞動，作為此次發表的美好尾聲，透過肢體語言傳遞HOMME PLISSÉ在人體上呈現的變幻姿態。而擅長以花卉做文章的比利時品牌Dries Van Noten，在2020春夏男裝以自然園景為發想的一致趨勢中，可說是輕鬆發揮，將花朵的奇異艷麗結合格紋、動物紋或呈現在光澤面料上，散發更為強烈的個性。

包括洽公、運動、奔跑、漫步都適穿，是HOMME PLISSÉ的核心精神。圖／IS...
包括洽公、運動、奔跑、漫步都適穿，是HOMME PLISSÉ的核心精神。圖／ISSEY MIYAKE提供
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HOMME PLISSÉ也展現了品牌對於色彩的敏銳度。圖／ISSEY MIYAK...
HOMME PLISSÉ也展現了品牌對於色彩的敏銳度。圖／ISSEY MIYAKE提供
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皮革、PVC、縐紗等面料呈現Dries Van Noten男裝的萬種風情。圖／取...
皮革、PVC、縐紗等面料呈現Dries Van Noten男裝的萬種風情。圖／取自Dries Van Noten官網
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在打擊樂中隨節拍律動的模特兒呈現HOMME PLISSÉ 2020春夏新品。圖／...
在打擊樂中隨節拍律動的模特兒呈現HOMME PLISSÉ 2020春夏新品。圖／ISSEY MIYAKE提供
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擅長花卉主題的Dries Van Noten，剛好在以自然田園為趨勢的2020春...
擅長花卉主題的Dries Van Noten，剛好在以自然田園為趨勢的2020春夏大放異彩。圖／取自Dries Van Noten官網
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臨時的一場雨讓HOMME PLISSÉ的發表有更驚喜的現場感。圖／ISSEY M...
臨時的一場雨讓HOMME PLISSÉ的發表有更驚喜的現場感。圖／ISSEY MIYAKE提供
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踢球的男子所需的服裝舒適度，也在HOMME PLISSÉ設定之內。圖／ISSEY...
踢球的男子所需的服裝舒適度，也在HOMME PLISSÉ設定之內。圖／ISSEY MIYAKE提供
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隨打擊樂舞動的模特兒正好演繹了HOMME PLISSÉ縐褶之美好。圖／ISSEY...
隨打擊樂舞動的模特兒正好演繹了HOMME PLISSÉ縐褶之美好。圖／ISSEY MIYAKE提供
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模特兒樂團巴黎
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