巴黎男裝周／ISSEY MIYAKE邀你走進公園的午後時光 Dries Van Noten繁花盛開

2019-06-21 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



三宅一生ISSEY MIYAKE的男裝品牌HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE在巴黎發表2020春夏系列，以「公園漫步（A Walk in the Park）」為主題，設計依順身型、隨移動而變化光線褶影的男裝，在孚日廣場（Place des Vosges）以打擊樂團的表演為襯，上演一頁輕鬆愉快的時尚型男日記。

HOMME PLISSÉ強調融入日常的穿搭，將「現代男性的所有日常」作為概念，包括洽公、運動、奔跑、散步都適穿，將休閒與時髦結合，以Miyake Pleats的標誌性縐褶為基底，安排模特兒們在公園走秀，每一位親臨服裝秀現場的觀眾都是伸展台的一部分。男裝秀的開秀起自模特兒的漫步，身穿色彩飽和大膽的縐褶上衣、褲子和外套，呈現春夏新款，有趣的是隨著忽來的細雨，模特兒們也撐起雨傘，氣候也成了大秀的內容之一，後續更以奔跑、翻滾、踢球男孩來呼應所有日常的核心精神。