快搶！這波星巴克新品好潮 聯名PARED圓筒包、筆袋都來了

2019-06-21 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



星巴克首度與澳洲時尚品牌PARED EYEWEAR合作，6月25日將推出系列聯名商品，除了經典的雙層馬克杯、不鏽鋼杯、To go冷水杯外，更推出pared圓桶包及行李掛牌等，以不同色塊的眼鏡元素，或是描繪海灘風情的設計，讓消費者以Starbucks+pared聯名系列商品，感受夏日的度假風情。

來自澳洲的眼鏡品牌 Pared Eyewear，於2011年成立後，以獨特的設計及與時尚品牌跨界合作下，知名度遽增，於今年首度登上澳洲時裝周。Pared擅長將各種色彩組合搭配，並將異材質融合於眼鏡設計，此次與星巴克聯名合作的系列，就是將品牌的經典眼鏡元素搭配各式海灘風貌，以前衛大膽的撞色為底，將夏季的熱情融合度假的浪漫氛圍。聯名商品除於6月25日全台實體門市販售外，6/25凌晨零時同步於星巴克線上門市ibon-mart、博客來販售，售完為止。

其中，經典的pared雙層馬克杯以前衛大膽的撞色設計，呈現迷人的品牌風采，售價850元；pared不鏽鋼杯以時尚潮人最愛的色彩變化與品牌元素組合，售價900元；pared TOGO冷水杯則融入各式海灘元素，每只450元。

創新聯名商品則有pared圓桶包、Pared 提袋、Pared多功能包組(一組2入)、pared 筆袋，以及Pared