冬至要吃湯圓暖身 夏至又該吃什麼消暑呢？

2019-06-21 17:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



冬至吃熱呼呼的湯圓暖身，今天是夏至，又該吃什麼來消暑呢？目前正值綠竹筍盛產旺季，炎炎夏日來一盤涼筍沙拉是不錯的選擇。

桂冠自今（21）日起至6月23日在剝皮寮歷史街區舉辦「桂冠夏至消暑生活節」活動，邀請民眾一同體驗結合節氣生活的飲食文化。

桂冠營銷協理黃淳仁表示，酷熱夏天已經來臨，今年首度打造「桂冠夏至消暑生活節」，提倡夏天吃筍的觀念，因為夏天吃筍不僅可以消暑解熱，也為小孩帶來祈福登高的意涵。

活動現場也設有好吃好玩又好拍的各種活動，讓大小朋友都能盡情享受今夏最清涼的消暑記憶。

闖關活動包含「竹筍知多少」、「挑筍我最行」、「剝筍達人秀」、「吃筍萬事順」四大竹筍關卡，希望透過寓教於樂的方式認識筍文化，學習挑筍、剝筍技巧，再加上一杯清甜涼筍配沙拉，要讓民眾愛上筍。

此外，活動現場桂冠還邀請到福大同茶莊、老濟安、太和餅舖、一肥仔燒菓子、啤酒頭釀造、呆待咖啡、甘心咖啡及古蹟燒等特色攤位，只要參與闖關並集滿闖關戳章，就可獲得特色攤位的風味小點兌換券。

同時，桂冠還以「祈求登高」為概念，打造剝皮寮首座長達6米的登高竹林，喻意期許孩子能如同幼筍抽高，大人能如同高竹事業登高，整年順利平安，預期將成為今年夏天最清涼的必踩網美打卡點。