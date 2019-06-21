一次品嘗25間米其林餐廳！三星5千有找 創最高CP值

2019-06-21 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



第二屆台北米其林指南公布後，台北米其林月再度聯手25間獲獎餐廳，於8月1日至8月31日推出為期一個月的期間限定料理。今年以「三種餐標、限定新菜、超值套餐價」為主軸，首度以每人1,650元、2,750元及4,620元三種餐標價格，創下星料理的最高CP值。

今年米其林月除邀請Bencotto、樂埔町、米香等餐廳為活動量身訂做新菜之外，米其林三星餐廳「頤宮」、二星「祥雲龍吟」、「請客樓」也推出特製菜單，以每人不到5千元品賞味覺與視覺兼具的夢幻銷魂餐點。此外，本屆更網羅網友評論「全台最難訂位的米其林二星餐廳」RAW共襄盛舉，限時搶購限量座位。

台北米其林官方金融合作夥伴國泰金控也祭出獨家優惠，即日起至7月3日下載「國泰優惠APP」即可享有獨家優先訂位，7月3日起至8月31日開放一般消費者至官網線上訂位，套餐預訂限兩人以上訂位。

今年米其林月為第二屆舉辦，較去年23家增加2家達到25家米其林餐廳，並將所有餐廳套餐價格統一為三種價格，包括連兩年獨得三星的粵菜餐廳頤宮、二星的日本料理祥雲龍吟、歐式創新料理RAW、中式料理請客樓、以及一星的大三元、雅閣、天香樓、鮨隆、台南担仔麵等共9家星級餐廳。此外，共襄盛舉的還有米其餐盤餐廳，如時尚歐陸料理JE Kitchen、西班牙風味料理隱丹廚等14家米其林餐盤及2家必比登餐廳。