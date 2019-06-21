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金門酒廠開酒吧？別懷疑！58度高粱的10大創意調酒來了

2019-06-21 17:18聯合報 記者羅建怡╱即時報導

調酒迷注意了！58度的金門高粱首度驚艷化身成為「個性調酒」，金門酒廠也推出全台首間光雕酒吧「It’s Me Bar」 ，結合科技藝術，來台打造夜生活的新戰場。

超過60年歷史的金門酒廠，讓人聯想到離島、坑道與戰地，近年金門酒廠打入年輕族群，今年夏天更推出全台首間光雕酒吧「It’s Me Bar」，暑假限定自6/22至8/18快閃登場，設計結合近年時興的光雕投影，創造藝術與視覺的衝擊；另量身打造10款以金門高粱為基酒的「個性調酒」。此外，搭上電競及農曆7月等話題熱潮，於周末的主題之夜請來知名電競選手、有「鬼王」之稱的藝人陳為民與民眾同樂，活動期間周周有不同主題活動。

金門酒廠也邀請調酒團隊，以5位「It’s Me」品牌形象大使的生命經歷，設計出代表的5款風格酒款。像是以服裝設計師暨新媒體平台《一件襯衫》創辦人黃山料為靈感的「島嶼故鄉」酒款，在酒中加入金門當地特色貢糖；全球百大室內設計師游濱綺擅長以土地人文風情融入設計中，故以室內香氛的概念表達五感的抒發發想「K 38°」，運用在地食材包含麝香葡萄、香蕉、昆布柴魚、嘉義茂谷柑入酒。

此外，「It’s Me Bar」也一天從早到晚為發想，調製出5款「一日作息」系列，包含Wake Up、Strike Out、Afternoon Punch、Neon、Pillow War，讓人們能再次回味一天的美好。以一日之始的Wake Up為例，融入上班族早晨必備的espresso martini黑咖啡及炙烤吐司條；帶有鮮螢色澤的Neon顯現市區閃爍的霓虹燈，更帶出日落後的城市活力，木質調性的接骨木糖漿搭配莓果果實、清爽的羅勒、酸甜的蘋果帶給金門高粱全新且意想不到的口感，正如夜晚的無限可能。

地址：台北市松山區八德路四段149號

時間：6/22至8/18，每周三至周日18:00~01:00

電話：02-2768-1578

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

利用光雕牆面打造沉浸式體驗，消費者能充分感受酒吧的微醺氛圍。圖／金門酒廠提供
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