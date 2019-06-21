炎夏食「筍」好消暑，保庇天后王彩樺大讚：「太甜啦！」

2019-06-21 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



日頭赤炎炎，連日高溫讓人食慾不振，這時來點清涼消暑綠竹筍，清熱止渴讓人元氣滿滿。首屆「夏至消暑生活節」今日正式開跑，至6月23日於剝皮寮歷史街區限期舉辦，現場劃分「消暑樂園」、「消暑散步」、「消暑串聯」3大區域，透過寓教於樂方式傳遞夏季食筍文化精神。

活動現場找來桂冠窩廚房主廚示範料理，輕食「繽紛開放三明治」、「夏至消暑沙拉杯」大獲好評，選用時令蔬果入饌，口感清爽無負擔；主廚更教授「涼筍」如何選、如何煮及如何保存等小撇步，例如好筍要選彎如牛角、寬底、無出青。烹調時記得竹筍要帶殼，加入冷水、生米慢煮30分鐘滋味最佳，完成後

帶水直接冷藏保，3日內要食用完畢。

藝人王彩樺和女兒也親臨現場，一起試吃料理美學家Emily製作的「竹林七筍」7道特色竹筍料理，選用當季蔬食搭配桂冠沙拉入菜，甘甜脆筍配上沙拉清甜滋味，王彩樺忍不住大喊「怎麼那麼甜！」剝皮寮首次打造高達6公尺的登高竹林，以「祈求登高」為靈感發想，期許孩童如同幼筍抽高、大人也能像高竹般事業登高、平安順利，化身今夏最夯打卡點。