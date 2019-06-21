IG美到無敵！超浮誇玫瑰花義式手工冰淇淋藏身台南安平

2019-06-21 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



大熱天人手拿著一朵「玫瑰花」在吃，是什麼樣特別情境？近日全台壟罩在超級炎熱的紅色酷夏，放假來安平老街閑散逛逛走走，有人潮聚集在一間小小的手工冰淇淋店，享用著一支如藝術品般的玫瑰花或卡通冰淇淋，IG打卡更是浮誇到美翻天。 玫瑰花冰淇淋美翻IG。圖/June30th六月三十義式手工冰淇淋 提供 分享 facebook 單色冰淇淋也很好吃。圖/June30th六月三十義式手工冰淇淋 提供 分享 facebook 玫瑰花冰淇淋美翻IG。圖/June30th六月三十義式手工冰淇淋 分享 facebook

這家在網路上小有名氣的「June30th六月三十義式手工冰淇淋」，在用料方面也很講究，店家表示，販售義式手工冰淇淋，都是營業日當天，老闆在凌晨新鮮製作的，為了保持獨特口感很下功夫。許多愛上這家冰淇淋店的粉絲，一開始雖然是先被經驗的玫瑰造型燒到，但品嘗過後很稱讚冰淇淋本身的鮮度，有多種口味每天輪替推出，確保客人可以每日品嘗到新鮮風味。 雙色玫瑰花冰淇淋。圖/June30th六月三十義式手工冰淇淋 提供 分享 facebook 玫瑰花冰淇淋美翻IG。圖/June30th六月三十義式手工冰淇淋 分享 facebook 店面是單純優雅的白色。圖/June30th六月三十義式手工冰淇淋 提供 分享 facebook

購買的時候可以選擇基本單球，但許多網友推薦，既然都親自來了一趟，真的不要錯過店家主打的花朵造型冰淇淋，不但可以在你手中開出紅白黃粉綠黑各色玫瑰，還有雙色或三色搭配的玫瑰，無敵爆炸美的IG素材，打卡怎麼可以錯過？ 可做到三色玫瑰花冰淇淋。圖/June30th六月三十義式手工冰淇淋 提供 分享 facebook 可愛動物造型冰淇淋。圖/June30th六月三十義式手工冰淇淋 提供 分享 facebook 玫瑰花冰淇淋美翻IG。圖/June30th六月三十義式手工冰淇淋 提供 分享 facebook 玫瑰花冰淇淋美翻IG。圖/June30th六月三十義式手工冰淇淋 提供 分享 facebook 可愛動物造型冰淇淋。圖/June30th六月三十義式手工冰淇淋 提供 分享 facebook

吃過的網友稱讚：「口味香醇不會甜膩」、「美味清甜」、「店家很用心」、「拍照速度一定要快」、「水果口味驚豔」、「口感紮實」，店家也提供製作造型動物冰淇淋，是小朋友們的最愛，巧克力口味很好吃喔。

「June30th六月三十義式手工冰淇淋」店面不大，經常擠滿買冰淇淋的人潮，假日可能要耐心等候一下，店家也提前透露，8月份起將到台北信義區新光三越百貨快閃一個月，屆時北部網友將也可以體驗到來自台南「June30th」的玫瑰花魅力，快閃活動詳情與每月公休日，以店家實際公布為準，有興趣的粉絲可上臉書查詢相關資訊。

哪裡吃

June30th六月三十義式手工冰淇淋

地址：台南市安平區古堡街107號

冰淇淋單一口味80 雙口味100

動物冰淇淋單一口味100 雙口味130

玫瑰花冰淇淋單色100、雙色120、三色130