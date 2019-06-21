國際瑜伽日就是今天！快戴上Apple Watch挑戰得專屬獎章

2019-06-21 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



智慧手錶已成為許多人運動時的鍛鍊夥伴，Apple Watch更是擅長運用各種獎章鼓勵使用者持續進行訓練挑戰。6月21日為「國際瑜伽日International Day of Yoga」，今年蘋果首次推出國際瑜伽日的Apple Watch健身記錄挑戰活動，只要戴上Apple Watch完成一個15分鐘或以上的瑜伽體能訓練，即可獲得今天獨有的全新獎章！

完成指定挑戰後，新的獎章會自動出現在iPhone的「健身紀錄」App中「獎章」標籤頁，挑戰者同時還會獲得3款適用於iMessages和FaceTime的動態貼紙。而除了使用Apple內建的「健身」App 外，如果平常慣用的是其他支援「健康」App 的第三方瑜珈App，像是：Pocket Yoga、Daily Yoga、Asana Rebel、Down Dog等，完成活動也能換取獎章。