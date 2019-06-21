直擊！「LEGO樂高」台灣辦公室以10萬顆積木打造三寶 下半年將開樂高認證專賣店

2019-06-21 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



台灣樂高全新辦公室進駐位於台北市信義區的聯合．大於大樓，除了入口處以5,620個樂高人偶拼出的經典LOGO、比照國際規格的軟硬體設備，更邀請台灣唯一樂高認證大師黃彥智運用超過10萬顆樂高積木、歷時近500小時，打造全世界獨一無二的超大杯珍珠奶茶、台灣黑熊、台北市景馬賽克牆，就連會議室都以夜市、卡拉OK、台北101等台灣特色命名。此外，台灣樂高辦公室也是樂高集團第一次使用先進CISCO通訊設備，訂會議室、與全球各地員工溝通更便利，未來也將參照台灣經驗並複製至其他地區。

台灣樂高辦公室三寶的「樂高給我超大杯」珍珠奶茶使用超過3萬顆樂高積木組成，杯面上的獨立式冰塊還可移動；「樂高熊哥」台灣黑熊使用超過4萬顆的樂高積木，圓滾滾的身材與啃竹子的模樣相當逗趣；「千萬樂高台北市景」長達6.5公尺，相當壯觀，員工也有參與組裝。

除了吸睛的辦公室三寶之外，台灣樂高辦公室裡隨處可見以樂高積木拼組的可愛造型，熱賣、限量款在這裡都可以看到，會議桌上也都擺了一盆樂高積木，讓員工隨時都能玩。辦公室內還有象徵台灣夜市招牌的樂高人偶網美霓虹燈，這也是全球首見，下一個會出現的地區會是香港。

今年樂高針對華人文化推出了一系列亞洲限定盒組都大受歡迎，像是過年團圓飯、端午節划龍舟等，明年還是會繼續推出，同時台灣樂高也宣布了一項好消息，就是今年下半年將在台灣開設第一間樂高認證專賣店，與一般零售通路不同的是，在樂高認證專賣店中可以單買或自組樂高人偶造型，還可以買到樂高世界中的杯子、軟式玩具等樂高授權的周邊商品。