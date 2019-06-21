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唱歌、麻將、共餐交友 瑞智互助家庭護失智有溫度

2019-06-21 11:48聯合報 記者簡浩正╱即時報導

台灣失智症人口，近年逐年增加中。據台灣失智症協會統計，台灣65歲以上老人逾343萬人，失智症約有27萬人，佔7.86% ，即約每12為老人中就有1位失智者；而聽完張姐的故事，才知失智症協會提供的功能多樣，給身心俱疲的家屬一個喘息空間。

失智症協會秘書長湯麗玉表示，台灣失智人口快速增加，多數失智者往往退縮在家，家屬也被沈重負荷綑綁。為兼顧需求，民國100年2月時成立失智症新型服務模式－瑞智互助家庭，以紓解家屬照顧壓力，並延緩失智者之退化；至今邁向第9年、全台更陸續擴為10處據點，累計服務超過250個家庭，平均一年協助約70個家庭。

湯麗玉說，瑞智互助家庭成立時因沒有經驗，一開始一週只開放兩天、一次兩個小時，後來在病友家屬爭取下，慢慢天數與時間增加，四年前改為一週五天、六小時，上午十點至下午四點，讓病友與家屬彼此學習、照顧與陪伴，關係變得緊密。

互助家庭內，提供卡拉OK陪同長者歡唱、有2桌麻將讓長者可以動腦、交談中交朋友，並有各類棋藝活動、書籍、書法、園藝等文康休閒活動；湯麗玉說，長者們最喜歡中午共餐時間，一起用餐過程中，說說笑笑促進社交，無論長者或家屬，在這都可輕鬆愉快消磨一日時間。

如此成功的經驗，也引來國外機構借鏡。湯麗玉說，曾有新加坡失智症協會、日本學者曾前來參訪，當時更由幾位會日文的病友長者接待，狀態之好、讓他們相當驚訝；新加坡失智症協會回去後，更如法炮製，陸續成立三處瑞智互助家庭。

「我們以家的理念成立瑞智互助家庭。」湯麗玉說，瑞智與其他長照機構不同的是，多了「溫度」，因家屬間際遇類似、感同身受，過程中看到別人如何照護，彼此互相學習與幫助；同時也傳達「善終」、不互相折磨，順應自然理念，這是其他地方看不到的。另外，長者們面對的不是冷冰冰的病床，而是活動的空間，心情輕鬆、也少了緊繃，提升患者及家屬生活品質。 

失智症協會秘書長湯麗玉表示，瑞智互助家庭多了「溫度」，因家屬間際遇類似、感同身受...
失智症協會秘書長湯麗玉表示，瑞智互助家庭多了「溫度」，因家屬間際遇類似、感同身受，過程中看到別人如何照護，彼此互相學習與幫助；同時也傳達「善終」、不互相折磨，順應自然理念。記者簡浩正／攝影
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瑞智互助家庭提供空間，讓長者畫畫、唱卡拉ＯＫ等，病友家屬間彼此交流、關心，獲得喘...
瑞智互助家庭提供空間，讓長者畫畫、唱卡拉ＯＫ等，病友家屬間彼此交流、關心，獲得喘息的空間。記者簡浩正／攝影
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失智症新加坡患者
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