百人齊跳洗手舞 艾伯維志工推廣洗手防疫

2019-06-21 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



台灣位處亞熱帶，夏季常爆發疫情，正確洗手，成為防疫重點。艾伯維藥品連續兩年與台北市緣兒童慈善基金會在偏鄉宣傳洗手教育，今年為「艾在金山洗手趣」；志工與小朋友百人大跳洗手操、清掃校園並一起淨灘，傳遞防疫觀念。

多年來，艾伯維企業重視偏鄉教育與醫療，每年6月訂為全球志工周，鼓勵員工回饋社會；今年為第六屆志工周，全球總計9000名員工參與活動。艾伯維台灣則有超過四成員工響應偏遠小學服務。

在艾伯維總經理魏瑞瑪帶領下，72名員工擔任志，參與「艾在金山洗手趣」，以「打擊病菌怪獸」為題，與40多個幼稚園與國小低年級學生，一起看影片、帶動跳。另透過趣味問答及「我是小小洗手王」分組競賽，讓了小朋友了解正確洗手的重要性。

艾伯維台灣總經理魏瑞瑪說，「衛生與教育應無城鄉之別」，艾伯維成立六年多，志工服務已成為公司重要文化，員工每年有兩天志工假，關心社區弱勢族群、對偏鄉教育與醫療。

艾伯維員工詹小姐感謝公司定期舉辦志工活動，她說，淨灘初體驗讓人震撼，因為許多海灘上的垃圾來自海上，世界是一個地球村，沒有人能置身事外，期盼更多人投入關心環保議題。