油痘粉刺可AI智慧診斷 醫師：仍需遵守「三不做」原則

2019-06-21 09:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



高溫炎熱的夏天，是痘痘最容易大暴走的季節。台北長庚醫院皮膚科醫師楊慶升提醒，台灣民眾對於青春痘有形象危機意識，但患者卻通常不是第一時間求助專業皮膚科醫師，而是自己買成藥或藥膏用，或是聽信網路不實偏方，扮神農嚐百草，使用成分複雜草本或高濃度酸類成分，造成油痘粉刺問題更加嚴重。

楊慶升提醒，想要有效改善油痘粉刺要先遵守「三不做」原則，即是不亂擦、不亂擠，還有不亂遮。

楊慶升進一步指出，許多患者會自行使用高濃度酸類、草本精華來對抗青春痘，或是網路搜尋痘痘相關藥品藥膏，或去國外旅遊時到藥妝店購買不明藥品塗抹，或是選擇撕除粉刺貼或悶敷型面膜產品，不但無法從多面向解決油肌及粉刺痘痘，更易造成肌膚刺激，引發肌膚損傷或產生抗藥性等問題，所以不可以亂擦。

不亂擠指的是，青春痘患者易用手觸摸或擠壓粉刺痘痘，擠壓會造成微血管破裂或細菌感染引發嚴重發炎反應，產生發炎後色素沉澱的痘斑甚至是皮表受損形成凹凸不平痘疤及毛孔。

此外，楊慶升還特別提醒的是，痘痘肌也不可以亂遮，許多有油痘粉刺問題患者較缺乏自信，嚴重時會影響到人際社交關係，為掩飾臉上瑕疪，多數人在油痘發炎時使用化妝或遮瑕膏遮蓋，但此類產品並非為油痘肌設計，質地過度濃稠或成份具刺激性，恐會造成更嚴重發炎，拉長痘痘病程，讓保養與治療效果降低同時產生痘疤或痘斑。

針對惱人的痘痘肌，理膚寶水2019年夏與專業皮膚科醫師共同研發設計，推出全球第一款「油痘粉刺A.I.智慧診斷」系統，透過自拍3張照 （正臉／左側臉／右側臉） 便可由系統演算得到分析使用者目前油痘粉刺問題。