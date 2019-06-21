種啤酒花釀酒賣錢 日本綠屋頂再進化

2019-06-21 09:06 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



綠屋頂、垂直綠化蔚為風潮，可改善市容，又能發揮調節氣候的工程，不過設置經費貴，完成後也得花錢維護。日本東京推動「屋上綠化」20年，發展出種水稻、養蜂等多元用途，甚至還能種啤酒花，釀酒收入再投入綠化，打造有收益的綠屋頂3.0版。

東京氣溫逐年攀升，去年7月飆出40度高溫，中暑死亡人數將近40人，學者分析，除全球暖化，也受到都市熱島效應衝擊。日本千葉大學教授本條毅說，東京是溫帶地區，但現在幾乎變成亞熱帶，想逃離都市熱島效應，可能得搬離開東京。

東京從2000年起，大樓屋頂、牆面出現綠色風潮，估計有超過300公頃的空中綠地或垂直綠化面積。在銀座寸土寸金地段上，Ginza Six 精品商場頂樓廣達4000平方公尺的空中花園，濃密高大的樹林在13樓頂伸展，櫻花樹、楓樹、繡球花展現時序，遠方還看得到東京鐵塔，重點是免費對外開放。

旅居東京超過20年的林小姐說，在銀座有這片免費的花園，真是奢侈的享受。家住鹿兒島的松崎亞亞人說，他在東京工作，屋頂花園的綠樹讓他想起故鄉，最喜歡和朋友坐在這兒，享受自然與發呆。

日本鹿島建設環境本部部長山田順之說，日本屋上綠化發展經過3階段，最初因應法規、建築承重、植栽技術等限制，多半在屋頂種植草皮，這是綠屋頂1.0；隨著技術進化，綠屋頂用途更多元，可以種水稻、養蜜蜂，甚至開闢成屋頂菜園，開放民眾承租，進化成為2.0版本。

不過，綠屋頂所費不貲，除設置經費，後續維護還得持續投資，現已演化出能帶來實質收益的綠屋頂3.0。山田順之說，鹿島建設在東京都狛江市，規畫了種植啤酒花的屋上綠化，號召社區投入，每年8月收成後，交給當地酒廠釀酒，成為狛江特產。

山田順之說，這款啤酒成為當地特產，不僅銷路很好，賣酒收入能挹注維持綠化設施，還帶動社區交流；例如學童參與在學校的牆面種植、照顧作物，社區動員採集收成，凝聚了社區意識。