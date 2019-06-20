因為孩子一幅畫 他讓世界名畫全面「喵化」

2019-06-20 22:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



歡迎帶喵星人來貓博物館看貓畫！亞洲首個寵物友善藝術展「貓美術館：CAT ART世界名畫展」今天幕，不僅展出六十幅世界名「貓」畫，每周五還開放民眾帶貓咪一起賞畫。

走進展場，發現達文西名畫「蒙娜麗莎的微笑」、米勒的「拾穗」與梅維爾的「戴珍珠耳環的少女」，畫中的少女和婦人統統變成貓咪；就連全世界最知名的紅色紅色LOVE雕塑，也改造成「MEOW（喵）」，人類世界最經典的藝術作品全面「喵化」。

這些世界名「貓」畫來自日本畫家山本修之手。他表示，多年前進行大掃除時，發現兒子將色鉛筆畫中「梵谷自畫像」的臉改成貓咪，靈機一動：「世界名畫是否可以如法炮製？」

山本修花了十年時間，繪製逾五百件「喵化」的世界名畫，橫跨東西洋藝術史，「貓美術館」精選其中六十幅展出。他表示，將名畫畫成貓咪模樣，除了向原作者致敬，「也希望藉助貓咪的魅力將世界名畫呈現給社會，並努力傳承大師們快消失的繪畫技藝」。

為了此次畫展，台北市政府特地將中興巴士279號路線改造為「貓行動美術館」，讓觀眾可以搭貓主題公車來看貓展。昨天的開幕典禮上，台北市政府派出人氣大使「熊讚」站台，山本修也送上一幅「喵化」台北市長柯文哲的畫作。台北市產業發展局副局長吳欣珮指出，透過「貓」主題認識世界名畫，是最好的藝術與生命教育。

聯合數位文創董事長李彥甫指出，此次「喵化」的世界名畫如「拾穗」，當年都是由聯合報系引進台灣展出。此展提供貓咪看貓畫的機會，主人只要遵守「寵物不落地」，每周五都可帶著毛孩子進場。在台北市動物保護處的協助之下，參觀者除了觀賞藝術作品之外，還能夠學習許多寵物相關知識，並了解台北市的寵物友善空間與店家。