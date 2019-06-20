教父級設計師李明道打造 新光三越這三店捕獲黑白巨貓

2019-06-20 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



公共場域就是傳遞訊息的場域，從2009年起，新光三越把百貨空間變成超大型藝術展間，每一年每一季都邀請來自台灣不同領域的在地藝術家於全台店內公共空間打造獨具特色的季節藝術展，讓消費者逛街也能輕鬆接觸來自台灣各地的人文藝術。今年夏天，新光三越邀請到設計過五月天、阿妹、伍佰、陳昇、羅大佑等人專輯包裝、被唱片設計界稱為「教父級」設計師的李明道Akibo一手打造夏季藝術展品。

李明道以生命中不可或缺的三大元素「音樂、美食、好朋友」為發想，全新創作Akibo機器人家族新成員，「喜愛抱著烏克麗麗彈奏的黑貓MOLI以及熱愛美食帶著小魚抱枕的白貓MASI」。MOLI和MASI巨型公仔即日起現身台北信義新天地、台中中港店和台南新天地，貓迷前往新光三越時不要忘了尋找可愛的黑白貓拍照。

民眾除了可以在新光三越欣賞到藝術展品之外，還有機會把MOLI和MASI帶回家，6月28日至7月4日至台北信義新天地、台中中港店和台南新天地FB粉絲團留言就有機會將「夏日愛音樂烏克麗麗」帶回家。新光三越貴