寶成裕元花園酒店 「夏日龍蝦狂歡派對」登場

2019-06-20 20:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



時節進入六月天，棲息於溫暖海洋的龍蝦最為肥美，是品嚐的好時候。台中裕元花園酒店宣布，「波士頓龍蝦主題狂歡派對」即日起至6月30日快樂登場，要挑動老饕們的味蕾。

寶成集團旗下的裕元花園酒店，這次直接跟美加產地合作，將捕獲的龍蝦每周新鮮運送至酒店，以確保新鮮。尤其，用餐加價購只要288元起，即可在各餐廳品嚐到不同主廚手法的創意龍蝦料理，價位親民。

裕元花園酒店市場行銷部總監方雅玉表示，來自加拿大的正港「波士頓活龍蝦」，肉質甜美Q彈，蝦螯巨大肥美，是老饕愛不釋手的經典美味，重量高達380至450公克，整體保有細嫩的肉質。

而裕元花園酒店自開幕以來，首度引進美加老饕引頸期盼的「活體直送龍蝦」，要讓整個盛夏充滿美加狂放的海洋節奏。

主打多國百匯料理的溫莎咖啡廳自助百匯，本就相當吸引消費者青睞。除了多國料理和海鮮吃到飽外，生啤酒及知名品牌哈根達斯冰淇淋等通通無限量供應，此外更提供鐵板料理現點現做。

酒店強調每日採購新鮮魚貨，包括海鮮粥、鹽烤鯛魚下巴、海皇魚翅羹、川味水煮魚、烤鮮魚等。自助海鮮吧也提供眾多海鮮品項，有白蝦、花枝等，除此之外，午餐晚餐時段生魚片區也有五種選擇無限供應。活動期間每人超值優惠加購價半隻288元、全隻488元，就能大啖一整隻活龍蝦。

元膳日本料理鐵板燒也不惶多讓，即日起至7月3日推出武士龍蝦ボストンロブスター，運用日本料理獨特纖細的料理手法將現流直送的新鮮波士頓龍蝦以刺身、魚露蒸、素燒、杏仁唐揚等手法呈現，就能感受到正宗日本武士精神。

方雅玉説，浪漫破表的映景觀餐廳於晚餐，接力演出盛夏最美序曲「夢幻龍蝦夜」，不限套餐類型，每人加價380元，即可享有半隻新鮮波士頓龍蝦，讓最美的盛夏微醺夜晚充滿有如邁阿密的熱情活力。