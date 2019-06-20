7-11亞洲特色泡麵新貨到！獨家「日清UFO特濃日式炒麵」醬香超大碗

2019-06-20 20:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



對於泡麵族來說，來自各國不同風味的進口泡麵絕對是嘗鮮首選，以7－ELEVEN來說，貨架上約有100款泡麵，其中進口泡麵就占了3成，其中又以韓國、日本兩地居多，品項數高達9成，主打消費者出國必買款及網路上討論度高的人氣泡麵。

7－ELEVEN進口泡麵近3年來業績逐年成長2成，全年度以7～8月為銷售最高峰，近年來消費者偏愛購買大份量、大滿足的泡麵，因此開始引進規格特別、口味豐富的款式，並將地區擴大到整個亞洲，像是馬來西亞、印尼等東南亞國家，吸引喜歡嘗鮮的年輕上班族及學生。

依照季節交替、消費者喜愛的泡麵口味也會跟著變，冬天偏愛湯頭口味濃郁，像是泰式、韓式等辣味泡麵銷量比夏天高，夏季則偏愛吃乾麵系列。7－ELEVEN即日起推出8款獨家販售的亞洲特色泡麵，包括日清UFO炒麵－特濃日式炒麵醬口味、營多經典印尼炒麵、MARUTAI長崎鮮蝦鹽味拉麵、MARUTAI博多屋台豚骨拉麵、奶油白醬風味義大利麵、東洋水產激辛粗麵炒麵便當－北海道限定、炸王醡醬麵（辣味）、韓國不倒翁起司拉麵等，其中5款都是乾麵類。