貓奴準備前往參拜！世界名畫全部「喵化」的「貓美術館」來台

2019-06-20 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



貓奴準備前往參拜啦，日本知名畫家山本修世界名畫全部「喵化」！達文西的蒙娜麗莎變「貓娜麗莎」、維特魯威人變「貓特魯威貓」，米開朗基羅的維納斯誕生變成「貓納斯的誕生」，維梅爾的戴珍珠耳環的少女變「戴珍珠耳環的少女貓」，米勒的拾穗變成「拾貓草」等，每幅畫都超級喵萌。山本修精選60幅原創作品在台灣推出第一個海外大型特展「貓美術館」，看完畫，驚喜還在後頭，打造各種大型喵趣空間，參觀者可進入各種名畫中或變身成為貓，盡情的大拍特拍。

山本修（Shu Yamamoto）特別為了「貓美術館—CAT ART世界名畫展」來台，山本修分享，他是在2007年家裡一次大掃除中，無意間發現兒子用色鉛筆創作模仿梵谷自畫像，但不同的是畫中主角的臉不是梵谷而是「貓」，也因為這個契機，讓山本修動起以「貓咪」為主角的名畫創作，到了2017年，他已累計高達500件作品。

這回特別選出山本修囊括東西洋藝術史的60件原創創作來台，透過山本修的畫筆與貓主角的趣味藝術翻玩，進入古代藝術文明、文藝復興、巴洛克、新古典主義、寫實主義、印象派、20世紀美術、亞洲藝術等時期的「貓的藝文世界」。每幅畫作透過貓主角的精湛詮釋，貓奴們要小心不要被萌暈。

特別的是，「貓美術館」的空間展佈展的相當有誠意，在二、三樓看完畫作，前往一樓的「喵趣空間」營造各種喵咪喜歡的大型裝置，像是巨型紙箱、大型毛線球間，可進入把自己變成貓，或是領取蠟筆到白色貓咪畫室隨意作畫。另外打造「拾穗」、「梵谷的房間」等喵化的名畫空間，參觀者可戴上道具，成為名畫的一部分，拍各種萌照。拍完照，周邊商品區也是一個讓貓迷心花怒放的空間，各式「貓美術館」周邊與貓咪設計小物相當齊全，

「貓美術館」也是亞洲第一個寵物友善的藝術展覽，活動期間每周五，參觀者只要遵守「寵物不落地規範」便可帶著毛孩一同觀展。還有中興巴士279路線，也將改照為「貓行動美術館」主題公車，為期三個月。

「貓美術館—世界名畫‧全部喵化CAT ART by Shu Yamamoto」

展覽期間：2019/6/21～2019/9/15

展覽地點：台北花博公園流行館（台北市中山區玉門街）

開放時間：10:00～18:00（17:30最後入場）

票價：預售票199元、全票300元