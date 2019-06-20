MCM夏日螢光黃系列超性感 BURBERRY也限量開賣螢光鞋
BURBERRY釋出每月限量的B Series系列，螢光綠字樣裝飾的鞋款相當吸睛，MCM也釋出夏日系列輕盈新包款，以泳池、海灘打造清涼性感的氛圍。
每月都會釋出限量B系列的BURBERRY，6月份最新款在官方IG、LINE以及Kakao限時限量販售，B Series商品包含BURBERRY字樣白色休閒鞋與TB Logo運動襪，來自網球運動的設計靈感，以活潑吸睛的霓虹綠TB Logo和BURBERRY字樣呈現年輕活力的新品。
MCM也推出夏日全新霓虹螢光系列，成為島嶼度假、沙灘嬉戲的嶄新配件，其中的FLO托特包採用全像攝影（Hologram）的概念，經過特殊處理的面料，光線會在穿透、折射之後變幻出不同顏色與光澤，可打造出遊艇派對的極佳造型。FLO手拿包則可與托特包搭出「包中包」或是單用，以螢光黃邊框搭配經典Visetos圖騰的霓虹粉色，眩目耀眼。Rockstar Visetos箱型包搭配了今年春夏首度發表的全新白色Visetos圖騰； Visetos Original手拿包印有白色經典月桂冠葉logo，皮革腕帶可拆卸，內部側邊設計有實用的卡片收納袋；此外，Stark後背包、Visetos卡片套以及腰包有都有螢光配色加上街頭感的設計，成為夏日流行焦點。
留言