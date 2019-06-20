MCM夏日螢光黃系列超性感 BURBERRY也限量開賣螢光鞋

2019-06-20 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



BURBERRY釋出每月限量的B Series系列，螢光綠字樣裝飾的鞋款相當吸睛，MCM也釋出夏日系列輕盈新包款，以泳池、海灘打造清涼性感的氛圍。

每月都會釋出限量B系列的BURBERRY，6月份最新款在官方IG、LINE以及Kakao限時限量販售，B Series商品包含BURBERRY字樣白色休閒鞋與TB Logo運動襪，來自網球運動的設計靈感，以活潑吸睛的霓虹綠TB Logo和BURBERRY字樣呈現年輕活力的新品。