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冰過更好吃！7-11推「新竹福源花生醬蛋捲」吃得到滿嘴花生香

2019-06-20 18:55聯合報 記者陳立儀╱即時報導

雖然距離中秋節還很久，但7－ELEVEN中秋預購已開跑，而且推出多款網路爆紅的人氣美食，除了超厚實芋泥的振頤軒芋雪燒、在地名店台南兩角銀冬瓜茶冰沙、網紅名店山田村一重焙嫩蛋糕2入組之外，還有一款不得不提，就是新竹必買伴手禮新竹福源花生醬變身人氣蛋捲的新竹福源花生醬蛋捲。

7－ELEVEN超商獨家販售的新竹福源花生醬蛋捲雖然外表樸實，但在酥脆蛋捲內填入滿滿的新竹福源花生醬，香氣濃郁、甜而不膩，夏天可放入冰箱，冰過之後更好吃，16入盒裝售價420元。

振頤軒芋雪燒在蓬鬆麵皮中夾入綿密大甲芋泥餡，厚度超過3公分，是芋頭控絕不能錯過的選項，6入售價310元；山田村一重焙嫩蛋糕2入組一次可吃到原味起司與麻糬Q彈、巧克力與萊姆葡萄等兩種口味，多層次夾心讓口感更驚喜，售價175元。

另外7－ELEVEN也推出聖比德Ｘ阿華田脆酷力牛軋餅，是牛軋糖比賽常勝軍阮師傅與阿華田的聯名限定商品，略帶鹹味的餅乾中，巧克力麥芽夾心香甜又有嚼勁，是下午茶的好搭檔，30入售價220元。

7－ELEVEN中秋預購即日起至9月4日開跑，指定任選商品2件95折、3件以上92折（團購及部分商品除外）。

7－ELEVEN中秋預購推出台南兩角銀冬瓜茶冰沙、振頤軒芋雪燒。圖／7－ELEV...
7－ELEVEN中秋預購推出台南兩角銀冬瓜茶冰沙、振頤軒芋雪燒。圖／7－ELEVEN提供
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聖比德Ｘ阿華田脆酷力牛軋餅，30入盒裝售價220元。圖／7－ELEVEN提供
聖比德Ｘ阿華田脆酷力牛軋餅，30入盒裝售價220元。圖／7－ELEVEN提供
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山田村一重焙嫩蛋糕2入組，售價175元。圖／7－ELEVEN提供
山田村一重焙嫩蛋糕2入組，售價175元。圖／7－ELEVEN提供
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新竹福源花生醬蛋捲，16入盒裝售價420元。圖／7－ELEVEN提供
新竹福源花生醬蛋捲，16入盒裝售價420元。圖／7－ELEVEN提供
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新竹中秋節巧克力
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